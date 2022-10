"Mata neuronas"asegura Fernández Noroña sobre el cubrebocas

La pandemia por COVID-19, está llegando gradualmente a su fin, por ello las medidas de seguridad se han ido levantando en todo México, y quien se ha pronunciado sobre este tema ha sido el legislador por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que el cubrebocas “mata neuronas”.

Pero su crítica no paró ahí, pues también se lanzó contra el uso del cubrebocas en menores de 6 años, pues sostuvo que no es una medida benéfica para ellos, si no que por el contrario su uso es perjudicial para su desarrollo.

El funcionario, dio a conocer su punto de vista frente al pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión efectuada este 11 de octubre, en donde celebró que se haya eliminado el uso del cubrebocas en interiores.

Eliminan el uso de cubrebocas

asegura Fernández Noroña sobre el cubrebocas

Durante su mensaje, recordó que el Consejo General de Salubridad determinó ayer lunes que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios interiores, como se informó en La Verdad Noticias, pero siguiendo con su descontento contra la medida de seguridad, también criticó el uso de estos en el aeropuerto.

Pues alegó que ya no es necesario, pero que las aerolíneas siguen solicitando su uso, pese a que no existe una reglamentación.

Te puede interesar: SEP: Estos son los estados donde se puede asistir a clases sin cubrebocas

Cubrebocas afecta a los menores

Mientras tanto en la Cámara de Diputados...



El Diputado Fernández Noroña le declara la guerra a quienes le piden usar cubrebocas.



Y de paso, pide tips de como usarlo en esos 'momentos privados'. pic.twitter.com/el6Kroh0J0 — Juan Ortiz ��️���� (@Juan_OrtizMX) October 11, 2022

Al finalizar su intervención, el político advirtió que “le toca el nervio” que niños menores de 6 años sean obligados a usar el cubrebocas, pues en su caso afirmó que es una medida contraproducente.

Al exponer todos sus puntos en contra del uso del cubrebocas, Noroña pidió que la utilización o no del aditamento, se limite a una decisión personal, finalmente hizo una última petición, en que solicitó recomendaciones de cómo “hacer el amor con cubrebocas y sana distancia”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram