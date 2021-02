Más gobernadores se suman al Acuerdo por la Democracia de AMLO.

Gobernadores de Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Chiapas, Baja California y Ciudad de México se han adherido al Acuerdo por la Democracia, presentado en días recientes por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El acuerdo solicita no apoyar a ningún candidato de ningún partido, no permitir que se use el presupuesto público con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas electorales.

Siete gobernadores se adhieren al acuerdo por la democracia

“Es así que sin titubeo alguno y con plena convicción nos unimos al llamado para que juntos sigamos haciendo historia, el día de hoy a través de nuestra adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, asumiendo con entusiasmo y respeto su efectiva ejecución, convocando a todas y a todos a establecer en nuestra Patria la tan ansiada democracia de manera perdurable”, declararon los gobernadores a través de un comunicado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró su apoyo junto con los seis gobernadores más de respaldar el acuerdo por la democracia, impulsado por el presidente AMLO.

“Hoy, como gobiernos de las entidades que representamos actuaremos con toda responsabilidad para garantizar al lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el Artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, expresaron los gobernadores.

El evento estuvo encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y contó con la presencia de los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y a la distancia, el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Durante una breve conferencia de prensa, los mandatarios no respondieron preguntas sobre los procesos de elección internos de Morena, como la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

También acordaron que los gobiernos estatales serán vigilantes del proceso mediante instituciones como las Contralorías. Además, hicieron un llamado a que las autoridades municipales también se sumen al acuerdo.

