“Me valen madre las críticas de Morena”: Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió a las críticas en su contra luego de los comentarios que realizó el pasado fin de semana en la asamblea estatal del PAN, donde expresó "aquí le vamos a partir el hocico a Morena".

Ante esta situación, diversos integrantes del partido de la 4ta Transformación como el diputado Benjamín Carrera y el secretario general Morena, Hugo González, recriminaron los comentarios de la mandataria.

“Gobernadora, ¿Qué opinión le merece que le critiquen por el lenguaje que usó en la Asamblea del PAN el fin de semana?”, se le preguntó a la mandataria que sin dudarlo respondió: "me vale madres", según reporta El Diario MX.

Maru Campos responde a Adán Augusto López

De igual forma, María Eugenia Campos Galván, respondió a los comentarios en días pasados del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acerca de que los tabasqueños eran más inteligentes que los norteños.

En ese sentido, la mandataria estatal afirmó que en Chihuahua sí se respeta y lo importante de las autoridades es trabajar por el bien de la gente. “Quiero reitérale la bienvenida al estado de Chihuahua pese a sus expresiones, lo importante es lo que nos une", declaró.

Además, mencionó que se tenía una reunión programada para el sábado 22 de octubre, pero con la Sesión Solemne en el Congreso local donde se desveló el nombre de Luis H. Álvarez en letras doradas, se tuvo que posponer hasta nuevo aviso.

¿Qué dijo Adán Augusto López?

En relación con los comentarios del funcionario federal, se debió a varias incompatibilidades con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que el oriundo de Tabasco aseguró que los tabasqueños eran más inteligentes que los del norte.

“Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pero lo que no saben es que nosotros somos muchos más inteligentes que ellos”.

