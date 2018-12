Martha Góngora analiza continuar en el PRI

“Creo que existen argumentos suficientes para acudir al juzgado federal porque no existe fundamentación y motivación en el acto emitido por el Congreso, vasta decir que no ha sido notificada de manera formal respecto al requisito que incumplí y cuales fueron los motivos para considerarlo”, expresó Martha Góngora Sánchez, ex secretaría de Gobierno, y quien se postuló a la presidencia de la Codhey.

Aseguró que lo que sigue para ella es seguir trabajando desde la sociedad civil organizada para aportar desde ahí, para la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa de los derecho humanos, “eso por ahora será a lo que dedique mi tiempo y mis capacidades, sin que el resultado de esta experiencia cambie en algo mis convicciones personales”.

“Agradezco a las instituciones y organizaciones, por confiar en mi persona, y mi perfil, mi compromiso es con ustedes y a partir de este momento ese es mi sitio”, dijo.

Consideró que la libertad ideológica es un derecho que tienen todas las personas, por lo que no debe verse como un límite para el derecho a ocupar y ejercer un cargo público, “incluso lo dice la Constitución que es una de las garantías individuales”

“Cuando se me presentó la oportunidad para participar en el proceso a la presidencia de la Codhey, decidí participar asumiendo los costos y compromisos que esto implicaba, lo hice analizando todos los requisitos que debía cumplir desde la perspectiva jurídica, dado mi perfil de abogada y que reúno las cualidades personales y técnicas que ese perfil lo requiere”, dijo.

Se dijo siempre he sido respetuosa de las instituciones, “creo firmemente que fortalecer a estas significa fortalecer a la ciudadanía, durante mi desempeño como funcionaria pública he tenido la oportunidad de conocer de primera mano los problemas que afrontan las personas y de la sociedad”.

“He tenido la oportunidad de trabajar con diversos sectores grupos y organizaciones de la sociedad civil y también hacer equipo con ellas para trabajar en la consolidación de una sociedad informada que a partir de su conocimiento de los derechos, conozcan una mejor forma de defenderse”, dijo

Mencionó que quienes la conocen saben que cuando se entrega a una causa lo hace con entrega, “siempre dando lo que está a mi alcance para contribuir a lograrlo”, comentó.

Sobre si consideraba continuar militando en el PRI, expresó: “El tema es a lo que me voy a dedicar y ya saben a lo que me voy a dedicar”.

Verónica Camacho