Mario Delgado da contundente respuesta a quienes le piden renunciar a Morena

El 24 de junio de 2022 se pronunció la Convención Nacional Morenista sobre la continuidad de Mario Delgado, quien es el dirigente del partido político y también de Citlalli Hernández, a quienes se les solicitó “su renuncia inmediata”, por presuntos actos de traición a la militancia.

Ante esto, el dirigente no se quedó callado y en una de las más recientes reuniones de los miembros más importantes del partido en Coahuila, pidió preservar la unión en puestos políticos.

Varios de los reclamos que se hizo en dicho evento es que los dos personajes previamente mencionados, han intentado dar “un golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder”.

Todo esto luego de que Delgado iniciara el movimiento para revocar todos los cargos dentro del partido, a excepción de los de la dirigencia, comportamiento que fue rechazado por todos sus compañeros.

Previamente el funcionario advirtió el triunfo de Morena en varios estados, esto antes de que iniciaran los conflictos dentro del partido.

Mario Delgado da su respuesta

El funcionario se mostró enojado por la situación

En la Asamblea Informativa “Unidad y Movilización para que siga la Transformación”, en Madero, Coahuila, en donde el funcionario público hizo ciertos apuntes al respecto al posicionamiento de sus compañeros.

En ese sentido, convocó a los referentes del Movimiento que fue fundado por el presidente de México, para “llevar tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

“Vibren de orgullo por ser mexicanos y ser morenistas; nunca dejen de luchar por la Cuarta Transformación. Que nunca les gane la indiferencia ante la desigualdad”.

Por todo esto, hizo un llamado a todos sus compañeros que encabezan los reclamos contra él y de su mano derecha, Citlalli Hernández, para que sean compatriotas “inquebrantables ante la defensa de nuestra soberanía nacional”.

También especificó que forma parte de la transformación de México se está llevando gracias al interior del partido, en donde se persigue actualmente una reorganización, ya que siempre ha estado fuerte y unido.

¿Quién fue Mario Delgado?

Tiene una gran carrera en la política mexicana

Anteriormente fue senador de la Ciudad de México de 2012 a 2018 y gracias al distrito 13 de la misma fue diputado general del Congreso de la Unión hasta el año 2020. Actualmente es el líder nacional de Morena y se encuentra en la polémica por lo que se vio obligado a dar una explicación.

Mario Delgado también busca la manera de colocarse como uno de los favoritos apra ser candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2024.

