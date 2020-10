Mario Delgado Carrillo ganará la presidencia nacional de Morena

La Agrupación Nacional de Trabajadores y Jubilados y Pensionados por el Estado, A.C., a través de su dirigente el profesor Modesto Antonio Aguilar informó en conferencia de prensa que sus más de seis mil socios apoyarán a Mario Delgado Carrillo para asumir la dirigencia nacional de Morena, tras manifestar que contará con su voto en la tercera encuesta que realizará el INE a finales de esta semana.

El Profesor Modesto participó en el encuentro con Rafael Estrada Cano, representante del diputado Mario Delgado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

Informó que este movimiento fue una pieza fundamental en el porcentaje que obtuvo la compañera Hilda Mirna Días Caballero al momento de participar y quedar como quinto lugar para la presidencia de Morena, quien junto con Modesto se comprometió a desplegar toda su fuerza para aportar su capital humano para que Mario Delgado logre un triunfo claro.

En la reunión también estuvieron presentes Frine Segovia, José Pinto y Manuel Moreno, entre otros dirigentes que dejaron en claro que no apoyarán a Porfirio Muñoz Ledo, toda vez que no se puede dirigir este gran movimiento polarizando ni sembrando odio en contra de sus mismos compañeros; mucho menos cuestionando a nuestro presidente.

Se asegura que se seguirá recorriendo el país para poner a Morena otra vez en movimiento, a reorganizar el partido, fortalecerlo para apoyar al Presidente.

Delgado ha recorrido todo el país

Estrada Cano destacó que Mario Delgado Carrillo ha recorrido todo el país para escuchar a los militantes y simpatizantes de Morena para que recuperen la confianza en el movimiento partido, como lo hizo este fin de semana en los estados de Hidalgo y Coahuila en donde se reunió con los candidatos morenistas para apoyarlos y comprometerlos a actuar bajo los principios que fundaron al movimiento.

Al mismo tiempo Mario Delgado Carrillo, refrendó su postura de que quien quiera dirigir a este gran movimiento debe estar cerca de la gente, cerca de los candidatos y candidatos respaldándolos. “No se puede dirigir este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo, no; hay que salir a unir, a poner en movimiento a Morena, a ganar elecciones, a apoyar a nuestros candidatos, a organizar a la gente. Un buen dirigente está con la gente”, resaltó.

Delgado Carrillo se dijo listo para continuar en el proceso por la renovación de la dirigencia, y aseguró que seguirá convocando a la unidad como su principal propuesta, pues ésta es la mayor fortaleza del partido.

“El movimiento está más vivo que nunca. La gente quiere formarse, quiere tomar el liderazgo, quiere defender a su gobierno, quiere informarse. Nuestro partido tiene ya que tomar la iniciativa, debemos dejar atrás estas disputas, estos jaloneos, que no le sirven al movimiento”, afirmó.

El diputado federal llamó a dejar las descalificaciones entre compañeros y compañeras que pertenecen a Morena, pues eso beneficia a la oposición, “sólo le ayuda a la derecha que se muestre un Morena en conflicto, que se desacredite a nuestros propios compañeros”.

Mario Delgado advirtió que Morena necesita una dirigencia a la altura de la responsabilidad histórica que se tiene de acompañar al presidente, Andrés Manuel López Obrador para que la Cuarta Transformación eche raíces profundas y no puedan revertirse estos cambios que tanto anhela el pueblo de México.

“No le sirve a nuestro presidente un partido en conflicto, no le sirve a nuestro presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos”, dijo.

La Agrupación Nacional de Trabajadores y Jubilados y Pensionados, apoyaran a Mario Delgado Carrillo en su ruta hacia presidencia nacional de Morena.

Mario Delgado reinteró sus propuestas para formar de inmediato los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; reimprimir el periódico Regeneración; abrir espacios a las mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas y comunidad de la diversidad sexual; fortalecer la formación política; y hacer de la política un imperativo ético.

“Vamos a seguir recorriendo el país, vamos a poner a Morena otra vez en movimiento, vamos a reorganizar a nuestro partido para que esté muy fortalecido para apoyar a nuestro Presidente, que sea un punto de apoyo, que sea el motor de la transformación”, agregó.

Finalmente, reiteró su respaldo a los candidatos de Morena en las entidades con elecciones locales a quienes les pidió que se comprometan a lo que les enseñó el Presidente de la República, para que la gente se dé cuenta que no somos iguales a los otros, que se va a gobernar con honestidad, que va a poner siempre por delante a quien más lo necesita, que se va a erradicar la corrupción en los municipios y que vamos a poner siempre por delante los intereses de la gente, ningún interés particular puede estar por encima del interés general.