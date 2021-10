Mariana Rodríguez se rapa el cabello para solidarizarse con niño con cáncer

Mariana Rodriguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León del gobierno del estado, informó en sus redes sociales que ha decidido raparse en solidaridad con un niño que padece cáncer. La también esposa del gobernador, Samuel García Sepúlveda, explicó en sus historias de Instagram que este sábado se despediría de su cabellera.

Rodríguez explicó que en el DIF Capullos hay un niño con leucemia que últimamente la ha estado pasando mal de salud debido a que le incrementaron las quimioterapias y se le ha caído de manera considerable el cabello.

Por esto, la influencer Mariana Rodríguez decidió solidarizarse con el menor y también decirle “adiós” a su rubia cabellera. Y es que el niño la está pasando mal debido a que por su padecimiento tiene una sonda en el estómago y se le ha hecho una dermatitis alrededor de la misma.

Mariana Rodríguez se rapa por una noble causa

Mariana se rapó junto con el pequeño para apoyarlo/Foto: Instagram

Con la finalidad de levantarle el ánimo al pequeño, la esposa del gobernador de Nuevo León se ha rapado, y compartió todo el proceso en su red social con sus más de dos millones de seguidores.

“Entonces lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él. Me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo, hemos hecho una conexión muy bonita", expresó.

"Entonces, pues hoy me rapo con este niño a las 11:00, así que estos momentos y estas últimas horas son las últimas que me van a ver con este cabello, y bueno, todo sea por acompañar a mis niños”, declaró Mariana Rodríguez antes de realizar la noble causa.

Mariana Rodríguez habla sobre los menores en el DIF Capullos

Rodríguez seguirá trabajando por los menores de Nuevo León/Foto: Instagram

La primera dama de Nuevo León explicó que al DIF Capullos llegan todos aquellos niños que el hospital reporta porque sus papás ya no los llevan a sus respectivos tratamientos.

“En Capullos tenemos varios niños con leucemia y la razón por la que están ahí es porque el hospital nos reporta directamente que no los están llevando sus papás a las quimioterapias, entonces, desde antes de entrar yo conocí a este niño que está ahí en Capullos porque no lo llevaron a sus quimios, decía que sentía muy feo cuándo se le caía el pelo por las quimioterapias”, refirió.

No obstante, Mariana Rodríguez aseveró que a pesar de su diagnóstico, el niño siempre tiene una actitud positiva y es muy platicador, situación que la lleva todavía más a solidarizarse con la causa y apoyarla en todo momento.

