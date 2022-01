Mariana Rodríguez responde a las críticas por "adopción" de un bebé del DIF.

A una semana de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez se llevaron, bajo un permiso especial de acogida, a un bebé del DIF Capullos.

Dicho acto desató numerosas críticas, desde actores políticos y analistas hasta organizaciones, nacionales e internacionales, que exigieron investigar los términos en los que la pareja realizó dicho proceso.

La Verdad Noticias informa que, la empresaria e influencer regiomontana comentó que ella lo hizo de corazón y con amor, arremetiendo contra quienes la atacaron por los hechos. Por su parte, Samuel García también respondió por la “adopción” del bebé del DIF.

¿Qué dijo Mariana Rodríguez sobre la adopción del bebé?

“He estado muy triste y enojada, porque creo que las acusaciones e insultos que recibí son injustos, porque son muchos los que opinaron sin investigar sobre mi relación con Emilio, ni sobre el tiempo que he pasado con él, ni el trabajo que he hecho en Capullos”, compartió Rodríguez en una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en Instagram.

“Por que yo hice lo que hice cumpliendo con todos los procesos legales”, agregó. Mariana incluso aseguró que a Emilio (el niño en cuestión) “le hizo bien”, la experiencia que vivió con ellos, agregando que hay miles de menores en casas hogares en todo el país “que merecen la oportunidad de vivir en familia, de saber que no están solo, que pueden tener un futuro distinto”.

¿Cuánto gana Mariana Rodríguez como titular del DIF?



La titular de la secretaría de “Amar a Nuevo León”, puesto que refirió que es honorario, es decir, que no recibe sueldo por su labor ahí, insistió en que “esto no se trata de mí, se trata de Emilio y de todas y todos los niños que no tienen papá ni mamá ni un hogar”.

La esposa de Samuel García acusó que todos aquellos que se lanzaron en su contra fue porque o no conocían la situación a fondo y se dejaron llevar por “información manipulada, distorsionada o falsa”, o sencillamente porque “su trabajo es destruir y lastimar”.

