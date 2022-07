Mariana Rodríguez llama habladores a sus críticos por exponer a niños del DIF

Mariana Rodríguez Cantú, la primera dama de Nuevo León, rompió en llanto al hablar de las críticas que ha recibido por “adoptar” durante un fin de semana a niños que se encuentran bajo el resguardo del DIF. De hecho, llamó “habladores” a quienes han realizado estos señalamientos y dijo que no la detendrán.

La también influencer señaló que es muy fácil abrir la boca para opinar, pero otra cosa es recurrir a la acción, como respuesta a quienes han hecho señalamientos por sus acciones que involucran fotos de menores de edad en sus redes sociales.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en días pasados la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación para la primera dama, Mariana Rodríguez, y su esposo, Samuel García, para impedir que difundan fotos de niños que se encuentran bajo resguardo del DIF en sus redes sociales.

Mariana Rodríguez cuestiona a sus detractores

Mariana Rodríguez lloró por las críticas en su contra

Asimismo, Mariana Rodríguez criticó que el refugio para niños que se encuentran bajo la tutela del DIF, conocido como Capullos, ha existido durante 20 años, y, según dijo, en todo ese tiempo no se habían preocupado por este sitio y los menores de edad hasta que ella comenzó a atender esta problemática.

"Y a los habladores les digo: no me van a detener, porque esto no lo hago por mi, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos. Si Capullos tiene 20 años, ¿en dónde han estado todo este tiempo para exigir cuando nadie hacía nada por esta institución? ¿En dónde estuvieron todos estos años antes de llegar a este nivel de abandono y deterioro?", declaró la influencer.

Como se sabe, tanto Mariana Rodríguez como Samuel García han sido objeto de duras críticas debido a que posan con menores de edad que se encuentran bajo resguardo del DIF en sus redes sociales, a quienes “adoptan” durante un fin de semana, lo que ha sido considerado como violatorio de los derechos de estos infantes.

Te puede interesar: Captan a Samuel García presuntamente borracho, a punto de romper en llanto

Mariana Rodríguez y Samuel García en concierto

Nuevo León sufre por la inseguridad y la escasez de agua, pero su gobernador Samuel Garcia y la anorexica de Mariana Rodriguez en pleno concierto.

¿Por esto votaron regios? Si serán tarados. No quisieron a Clara Luz, solo porque los dueños de la 4T en Twitter, la satanizaron... pic.twitter.com/3kzSV9PILw — Juan Copernico (@JuanPako9) July 10, 2022

Recientemente, Mariana Rodriguez y Samuel García fueron criticados por ser captados en presunto estado de ebriedad durante un concierto. El video de este momento circula en redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado