Mariana Rodríguez impone queja en la CNDH ante multa del INE a Samuel García

Mariana Rodríguez Cantú, ha impuesto este jueves una queja por violencia política de género ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, CNDH y CEDHNL, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que multará a su esposo, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Como informamos en La Verdad Noticias, el INE podría aplicar una multa de 55 millones de pesos mexicanos, al político de Movimiento Ciudadano por no contabilizar en su reporte de gastos, la publicidad que realizó la influencer en sus redes sociales.

Ante esto, la esposa de Samuel García emitió un comunicado donde argumenta que el INE podría estar violentando sus derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, por apoyar en redes sociales al gobernador electo.

Mariana informó que ha presentando su queja ante las Comisiones de los Derechos Humanos/Foto: Instagram

Así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte.

¿Qué hizo Mariana Rodríguez?

La influencer asegura que el apoyo a su esposo en redes sociales no fue con fines publicitarios/Foto: Erizos

La influencer Mariana Rodríguez apoyó en sus redes sociales a su esposo con fotografías, historias de Instagram y demás publicaciones, cuando estaba en campaña política por la gubernatura de Nuevo León hace unos meses.

Por lo tanto, el INE considera que Mariana debía cobrarle a Samuel García un total de 27.8 millones de pesos por darle la supuesta publicidad. Sin embargo, como el gobernador electo no le pagó a su esposa, la institución decidió que el político debía pagar una multa millonaria.

De acuerdo con la influencer y empresaria, todas sus publicaciones “fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio”.

Mariana Rodríguez pide respeto a las mujeres

Mariana considera que la posible multa del INE a su marido es violencia política de género/Foto: AS México

Mariana Rodríguez pidió en su cuenta de Instagram respeto a las mujeres, y que se les deje de considerar como accesorios. “Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado”, declaró.

Además, la empresaria de Nuevo León aseveró que ella mostró apoyo al político Samuel García, como su pareja, no como negocio “El apoyo que le mostré a mi esposo no es una “aportación en especie”. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo, o ejercer libremente nuestra profesión”.

No obstante, Rodríguez Cantú también mencionó que vivió una situación similar hace 3 años, donde hubo una denuncia exactamente igual y el TEPJF resolvió que sus redes sociales son de carácter privado y retratan su vida personal, por lo que la denuncia del INE es inconstitucional.

Incluso Mariana mencionó que a su esposo lo quieren multar con una cantidad mucho mayor que la posible multa que recibirá el Partido Verde que sí violó la veda electoral en junio pasado.

