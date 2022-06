Mariana Rodríguez en portada de Forbes; es de las mujeres más poderosas de México

Mariana Rodríguez apareció en la portada de la revista Forbes al ser una de las 100 mujeres más poderosas de México, pues no solo es una destacada influencer y esposa del gobernador Samuel García, sino también una empresaria y la titular de Amar Nuevo León.

Rodríguez compartió cuadro con otras distinguidas mujeres del país y fue reconocida debido a que “cada vez un número mayor de mujeres ocupa posiciones de liderazgo en las empresas”.

En la décima edición de Forbes México de las mujeres más poderosas del país, publicada en el mes de junio, Mariana es reconocida como “Primera Dama del estado de Nuevo León y titular de Amar a Nuevo León”.

Mariana en la revista Forbes

La joven apareció en la portada de la revista

En el espacio dedicado a la joven se revela que ella es reconocida por tener 2.3 millones se seguidores en Instagram, y aunque indica que en la actualidad se han logrado avances en tema de equidad en el país, asegura que “aun queda mucho camino por recorrer”.

La revista indica que además de ser influencer, Rodríguez también trabaja en Amar a Nuevo León, donde se encarga de asuntos relaciones con prensa, comunicación social, y relaciones públicas del gobierno estatal.

Pero Mariana asegura que se ha enfrentado a algunos obstáculos, pues al parecer muchas personas no tienen idea de las labores que lleva a cabo día a día. “Creo que me catalogan como la influencer y nada más. No me creen capaz de hacer muchas otras cosas; (también) el ser mujer, estar haciendo las cosas de manera distinta. El ser esposa de un Gobernador se presta a que la gente desconfíe, pero estoy tranquila de que vamos a cambiar esa percepción”.

¿Qué estudios tiene Mariana Rodríguez?

Es una destacada influencer, empresaria y funcionaria pública

La esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez se graduó del Tec de Monterrey como licenciada en Psicología Organizacional y al parecer actualmente se encuentra cursando una maestría en negocios por parte de la misma institución. La joven ha destacado como modelo, empresaria, celebridad de internet y funcionaria mexicana pues actualmente es titular de Amar a Nuevo León.

