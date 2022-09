Mariana Rodríguez dice que votó por Samuel García “por guapo”

Mariana Rodríguez desató la polémica en redes sociales luego de que confesó que la primera vez que votó por Samuel García fue porque “estaba guapo”. La influencer realizó estas declaraciones durante la Conferencia Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022 en Nuevo León.

Mariana Rodríguez, quien actualmente es la esposa del gobernador de Nuevo León, contó que en el 2015 fue la primera vez que emitió su sufragio por Samuel García, y comentó que no tenía idea alguna sobre los temas políticos por lo cual, en aquél entonces, decidió que votaría por su esposo porque "estaba muy guapo".

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Mariana Rodríguez y Samuel García han sido duramente criticados pues habían “adoptado” a niños que se encuentran bajo el resguardo del DIF estatal. De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones para ambos.

Mariana Rodríguez fue regañada

¿Samuel García el nuevo Peña Nieto?



Mariana Rodríguez confiesa que votó para que su actual esposo fuera diputado porque estaba guapo. pic.twitter.com/PpeUmDnTxg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 26, 2022

Mariana Rodríguez continuó con su anécdota, en la que reconoció que desconocía los temas políticos de aquellas elecciones en 2015. Narró que su papá le dijo que anulara su voto por diputaciones, ya que a este tipo de funcionarios les pagan por no trabajar, según dijo su progenitor.

Además, recordó que cuando le contó a su mamá la razón por la que votó por Samuel García se llevó un regaño, ya que su madre consideró que ser guapo no era motivo suficiente para emitir su sufragio en favor de un político.

“Me dice mi mamá saliendo que ‘por quién había votado’ y le dije que por Samuel, y me preguntó la razón, y le dije que ‘porque estaba muy guapo’, esa fue mi respuesta y santa regañada que me dieron porque no era una de las razones por las que deberíamos votar”, declaró Mariana Rodríguez.

Te puede interesar: Mariana Rodríguez está embarazada, así dio a conocer la noticia

Mariana Rodriguez está embarazada

Mariana Rodríguez espera a su primer bebé

Mariana Rodríguez reveló hace unas semanas que está embarazada y ha dado a conocer los avances de su embarazo a través de redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram