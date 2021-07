Mariana Rodríguez desmiente al INE tras multa a Samuel García

La influencer Mariana Rodríguez arremetió contra los consejeros del INE que decidieron multar con 55 millones de pesos a su esposo, Samuel García, por no pagarle por la difusión de su campaña electoral a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez aseguró que, contrario a lo que el INE ha señalado en los últimos días, ella no está registrada como persona física con Actividad Empresarial, hecho que libraría a su esposo de pagar la millonaria multa por supuestos servicios de campaña.

“Ya que los consejeros están pendientes de mis redes: les quiero aclarar lo siguiente. Ellos dicen que son una Persona Física con Actividad Empresarial, ESTO ES INCORRECTO. Desde el 6 de junio de 2020 me di de baja como Persona Física con Actividad Empresarial y estoy completamente apegada a la ley”, escribió Mariana en una publicación en su cuenta de Instagram.

La influencer terminó su publicación pidiendo “de favor” a los consejeros del INE que verifiquen la información con la que acusan al gobernador electo de Nuevo León de haberse ahorrado más de 27 millones de pesos en gastos de campaña.

La denuncia de Mariana Rodríguez contra el INE

Instagram: marianardzcantu

Como informamos ayer en La Verdad Noticias, la próxima primera dama de Nuevo León difundió en redes sociales que interpuso una denuncia por violencia política de género ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León.

“Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una “aportación en especie”.

Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo, o ejercer libremente nuestra profesión”, escribió.

¿De qué la acusan?

Para el INE, el nombre de Mariana Rodíguez tiene valor comercial en redes sociales.

Según la autoridad electoral, la empresaria de 25 años apoyó en sus redes sociales a Samuel García con fotografías, historias de Instagram y demás publicaciones mientras estaba en campaña, por lo que el INE considera que el entonces candidato de Movimiento Ciudadano debió pagarle 27.8 millones de pesos por darle supuesta publicidad.

Mariana Rodríguez ha declarado que todas sus publicaciones “fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno ni mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a sitio alguno”.