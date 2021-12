Mariana Rodríguez canta tema de campaña para festejar Navidad con niños del DIF.

Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, se agregó a los festejos de Navidad al publicar en su perfil de Instagram un video donde canta una nueva versión del tema de campaña de Samuel García “Ponte Nuevo, Ponte León” junto a un grupo de niños de un albergue respaldado por una organización de la sociedad civil.

En el mensaje adjunto comunica su sorpresa del impacto de este tema: “Nunca pensé que esta canción se identificara tanto con la historia de las niñas y niños de Capullos, donde están aprendiendo a VOLAR!”.

Sin embargo, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, dijo que al llegar al DIF Capullos se encontró con 61 niños con discapacidad que no eran atendidos. En entrevista para Telediario Mediodía, señaló que este tipo de situaciones la han impactado, como es ver a un menor con parálisis cerebral postrado en una cuna.

¿Qué dijo Mariana Rodríguez tras su visita al albergue?

“Me encontré con 61 niños con discapacidad que no estaban siendo atendidos, la administración pasada no dejaba que el neuropediatra entrara a Capullos para hacerles un diagnóstico y si nosotros como DIF tenemos el CREE, pues como por qué no usarlos con nuestros niños de Capullos”.

Además, Mariana Rodríguez afirmó que ya se “cambió el chip” en el DIF, ya que nadie del personal puede gritarles a los niños ni abusar de ellos.

"Ya se cambió el chip" en Nuevo León: Mariana Rodríguez

“Ya se cambió el chip desde que yo estoy yendo todos los días, desde que en las posadas involucran a todos, que cada problema que nos dicen se soluciona, ya cambió el chip para todo el personal, no hay nadie que pueda gritarles a los niños o abusar de los niños”, dijo.

Recientemente, Samuel García bromeó con su esposa Mariana cuando cruzaba un arroyo sobre un tronco. La pareja recordó el video viral de “Edgar se cae”, del 2006. “Edgar, Edgar, mueve el tronco, mueve el tronco”, se escucha decir al gobernador, mientras la influencer, cruza el trozo de madera.

