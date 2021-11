Mariana Rodríguez: advierten posible desvío de recursos en Amar a Nuevo León

El legislador Waldo Fernández Gonzáles ha advertido por un posible desvió de recursos en la oficina de “Amar a Nuevo León” coordinada por Mariana Rodríguez. El legislador asegura que la creación de la oficina tiene una trampa presupuestal al ser presentada por el gobierno estatal con presupuesto cero, pues esto implica que si se llegasen a utilizar recursos oficiales, entonces la titular podría incurrir en el desvío.

El legislador de Morena indicó que si bien, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana, actúan de buena fe con la creación de esta oficina, están mal asesorados.

El error recae en que el presupuesto para la oficina es de cero, pero lo cierto es que necesita emplear recursos, pues tiene trabajadores, ocupa oficinas y mobiliario, por lo que estos gastos deben de salir de algun lado.

“Pero es un error gravísimo ponerlo así. Si bien es cierto que hay cargos honorarios en el gobierno, como en el DIF, donde la primera dama tenía puesto honorario, la dependencia tenía presupuesto propio. Lo que veo es acto un de inocencia o muy maquiavélico, eso de ponerle cero pesos a una dependencia”, dijo respecto a la oficina de Gobierno de Rodríguez.

Desempeño de Mariana se verá afectado

Rodríguez fue un gran apoyo para Samuel durante la candidatura

El morenista indicó que el desempeño de Mariana será permanentemente irregular, ya que no tendrá un justificante legal para sus erogaciones. Además que sus propuestas pueden ser rechazadas por los diputados, pues si no tienen presupuesto para llevar a cabo los planes de acción entonces no tienen fundamento.

“De entrada es mala asesoría financiera y legal que le hacen al gobernador o a su propia esposa puesto que la oficina se anunció en la Ley orgánica y el hecho que le pongan cero pesos va a poner en fragilidad el desempeño de ella en todo momento. Si, por ejemplo, se sube a un vehículo oficial, si está en un evento oficial o tiene teléfono oficial, secretario privado y no aparece en el presupuesto, equivaldría a desvío de recursos”, explicó.

El legislador aseguró que sería mejor corregir el presupuesto para 2022 y mejor agregar algo de recursos a la oficina Amar a Nuevo León para evitar mayores problemas más adelante.

“Todo eso tiene un costo y está previsto. Es un error y, por certeza legal de la esposa del gobernador, debemos componer la plana y poner ahí algo de presupuesto para no tener problemas, si alguien quiere señalarlos por desvío de recursos”, indicó.

¿Qué estudió Mariana Rodríguez Cantu?

Mariana rechazó coordinar el DIF, en cambio se creó la oficina "Amar a Nuevo León"

La esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez se graduó del Tec de Monterrey como licenciada en Psicología Organizacional y al parecer actualmente se encuentra cursando una maestría en negocios por parte de la misma institución.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!