Mariana Rodríguez acepta los errores que ha tenido en las redes sociales

Mariana Rodríguez Cantú acepta los errores que ha tenido en las redes sociales

Mariana Rodríguez Cantú es la famosa esposa del Gobernado de Nuevo León, que a pesar de tener varios parientes en la política ha sabido manejar una imagen pública ella sola, gracias a las redes sociales, donde tiene más de dos millones de seguidores.

La también influencer es sometida a constante al escrutinio público por voluntad propia, pues cada día su imagen y sus comentarios salen en Instagram, desde una visita política a un momento íntimo en pareja.

Si recordamos el fin de semana pasado estalló el enésimo escándalo por esa razón: la pareja sacó a un bebé del centro de acogida de niños y publicó sus fotos como en un álbum familiar.

Por eso hecho, las organizaciones por la infancia acusan a la famosa Mariana Rodríguez de haber infringido algunas leyes y de exponer al menor por una vía que se descontrola en manos de miles de internautas.

Mariana Rodríguez Cantú enmienda sus errores

Mariana Rodríguez habló del caso de la adopción de menores

Por tales hechos las críticas han arreciado, pero la ahora polémica Mariana Rodríguez no se deja sobajar por nada, incluso enmienda la plana a las ONG exponiendo lo siguiente:

“Lo hice de corazón y lo volvería a hacer”.

Tal parece que su presencia en la vida pública es total, pues muchos opinan que su impulso con las nuevas formas de comunicación masiva fue crucial para que su esposo ganara la gubernatura en junio.

Conocida influencer, se maneja como nadie con las redes sociales y su imagen tiene tirón mediático. Sin embargo, huye de las entrevistas, esta es la primera que concede desde que su círculo la llama Primera Dama, a tres meses ya de la toma de posesión de García como gobernador.

Es por eso que entesta ocasión la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, ha aceptado que muchos veces a las personas cometen errores en las redes :

“Las redes sociales se nos han ido de las manos a veces”.

Sobre el caso de la exposición del menor, ha mencionado que estuvo asesorada jurídicamente antes de todo el proceso y ha revelado que todo lo ha hecho por amor, sin ningún afán de afectar al menor:

“Lo hice por amor, porque lo amo, y quiero su mejor desarrollo”.

Las redes le han cambiado la vida

La famosa Mariana Rodríguez ha expuesto que desde hace cinco años lleva una vida pública expuesta en las redes, pero que ahora trata de buscarle el lado positivo, pues han logrado muchos con ellas:

“Es una bendición estar en las redes y lograr lo que hemos logrado. Para mí es una herramienta que me ha llevado a mucha gente, que me ha abierto muchas puertas, que gracias a eso tengo mi negocio, para qué le busco lo negativo a algo que me ha dado tantas bendiciones”.

Sobre el tema de si todo lo de las redes sociales es una estrategia política, la famosa esposa de Samuel García ha dicho: “Yo lo que estoy haciendo lo hago de corazón, mi puesto es honorífico. Si mañana no quiero trabajar no tendría que hacerlo. Lo hago cada día porque estoy muy motivada por ayudar a estos niños”.

Cabe destacar que a pesar de que las criticas y polémicas en la que ha estado involucrada, la famosa primera dama de Nuevo León ha dicho que ahora disfruta de cada momento bajo su cargo en su estado y que seguirá trabajando por una mejor sociedad, con la preferencia de apoyar siempre a la niñez.

