Mariana Rodríguez responde al INE: “No soy una empresa, soy una persona”

Ante la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, Mariana Rodríguez respondió a las acusaciones sobre los spots que publicó en su cuenta de Instagram, en los que apoyó la candidatura de su esposo.

A través de la misma cuenta de Instagram, la influencer mexicana respondió este sábado a los señalamientos del organismo electoral por medio de un video, en donde asegura ser una persona y no una empresa.

“No soy una cosa, no soy una empresa, soy una persona y no pueden ponerme precio”, escribió la esposa del ex senador por Movimiento Ciudadano (MC) en la descripción del video, el cual tiene una duración aproximada de 2 minutos.

¿Qué argumenta Mariana Rodríguez?

La esposa de Samuel García señala que las y los consejeros electorales del INE la están “cosificando”, pues asegura que ellos solamente la ven como un ente empresarial y no como lo que realmente es, una persona.

“No saben lo indignante y desgastante que ha sido todo este proceso, primero por lo injusto que es multar a samuel por las fotos e historias que yo subí en la campaña. Y segundo porque los consejeros me están cosificando, ya que para ellos sólo soy un ente empresarial”, declaró.

Cabe recordar que este viernes, las autoridades del INE aprobaron una multa mayor a los 55 millones de pesos, debido a que no reportó dichos spots en su declaración de gastos de campaña y lo cual se considera un delito electoral.

La FGR investiga a Samuel y Mariana

Mariana Rodríguez y Samuel García.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

De acuerdo con información a la que accedió Proceso, García y sus familiares habrían utilizado empresas fantasma para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no declararon al fisco, hecho que pone en riesgo el futuro de la gubernatura de Samuel García.

