Margarita Zavala niega "operación de Estado" por el caso de la Guardería ABC

La esposa del ex presidente Felipe Calderón respondió a las acusaciones de Zaldívar

Luego que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea denunció que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de su esposa, la también diputada Margarita Zavala se pronunció al respecto.

La diputada federal envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter por donde respondió a los señalamientos y negó que dicha operación se haya llevado a cabo con el fin de proteger a su familia.

En la presentación del libro que fue transmitida a través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro presidente recordó la presión de Felipe Calderón para presuntamente proteger a la familia de su esposa ante el caso de la guardería de Hermosillo, Sonora, en donde decenas de niños perdieron la vida.

Margarita Zavala responde a señalamientos de Zaldívar

La diputada respondió a los señalamientos sobre el caso de la guardería de Sonora.

En el mensaje difundido en sus redes sociales, la actual diputada señaló que el presidente de la SCJN “miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia”.

Asimismo, agregó: “fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”.

Por otra lado, la esposa del ex presidente rechazó que el gobierno panista no buscará a los padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC en donde perdieron al vida 49 niños. “A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo”, señaló Zavala.

Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL

Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentiras



Abro hilo — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

¿Qué pasó realmente en la Guardería ABC?

49 niños perdieron la vida.

El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. considerada una de las tragedias infantiles más graves de la historia del país, en donde 49 bebés perdieron la vida y otros cien resultaron con graves lesiones.

Entre los presuntos responsables del incendio en el plantel subrogado por el IMSS se señala a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala. Si quieres conocer más del caso en La Verdad Noticias te recomendamos: Involucrados son vinculados a proceso por caso Guardería ABC.

