Margarita Zavala llama a terminar con la omnipotencia de Morena

La candidata a diputada federal, Margarita Zavala, hizo un llamado a todos los mexicanos para que este domingo 6 de junio terminen con la “omnipotencia” que representa Morena, pues aseguró que de continuar en el poder “la democracia está en riesgo”.

Durante su cierre de campaña la aspirante por la coalición Va por México, destacó que habrá dos opciones para votar este 6 de junio: continuar con la dictadura o la democracia.

“De eso se tratan las elecciones del 6 de junio, de terminar con esa omnipotencia que concede poder absoluto, por eso no es menor decir que elegirán entre la opción de la dictadura y la opción de la democracia”, recalcó Zavala desde el parque Lincoln en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Margarita Zavala arremete contra Morena

Margarita Zavala realiza cierre de campaña en CDMX.

Este domingo, Margarita Zavala marchó durante kilómetro y medio desde el parque Uruguay hasta el Lincoln, para manifestarse “por este mal gobierno” que realiza Morena desde el Poder Ejecutivo y Legislativo.

“No estoy dispuesta a que la democracia sea borrada de nuestro país cuando tanto costó. La democracia está en riesgo porque no se le escucha al otro, no escuchan a la mujer, a los niños, a los enfermos, al dolor, la única voz que se escucha es en las mañanas. Por eso estamos aquí, para ser la voz de otros”, aseguró.

Agregó que, como legisladora, será la voz de las mujeres que han sido violentadas una y otra vez, la de los jóvenes investigadores a quienes les quitaron los apoyos, y la de las madres de familia a quienes que les quitaron sus guarderías.

“Cuánto dolor hubiera sido evitado si hubiera habido una Cámara de Diputados que en lugar de haber enviado el dinero a ladrillos dale aeropuerto, las diputadas y diputados lo hubieran enviado a la seguridad, pero no hubo diputados que dijeran no, al contrario, aprobaron todo. El dinero no se iría a una refinería sino a los hospitales, por eso también seremos la vos del personal de salud", aseveró.

Margarita Zavala dice ser la mejor opción

Margarita Zavala pide terminar con omnipotencia de Morena.

En el evento, la esposa del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró ser la mejor opción para llegar a la Cámara de Diputados, donde buscará ayudar a los sectores más vulnerables y también ser la voz de los empresarios y la iniciativa privada “porque generan empleo y les están metiendo el pie”.

Por esta razón, Margarita Zavala exhortó a los ciudadanos a salir a votar el próximo 6 de junio, “y les pido que lo hagamos con mucha alegría, vamos a devolverle al pueblo la esperanza, la libertad y su amor y alegría por México”.

