Margarita Zavala fue hackeada; enviaron mensajes desde su WhatsApp

Margarita Zavala ha revelado que su cuenta de WhatsApp fue hackeada durante este fin de semana. La Diputada federal electa por el Distrito 10 con sede en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, denunció que su teléfono celular fue intervenido, después de que varios de sus contactos le informaron que estaban recibiendo mensajes de su número.

Ante esto, Zavala aclaró que dichos mensajes no fueron escritos y enviados por ella: “Me han avisado que están enviando mensajes de mi número WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente”, declaró en su Twitter.

Zavala asegura que hackearon su número/Foto: Twitter

Esta polémica ocurre justo el día que se está realizando la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de México que ha realizado el Gobierno Federal. Aunque la esposa del ex mandatario federal Felipe Calderón no informó qué decían exactamente esos mensajes de los hackers.

Margarita Zavala y Felipe Calderón en casos de espionaje

El gobierno de Calderón presuntamente estuvo envuelto en casos de espionaje/Foto: La Razón

Como te informamos en La Verdad Noticias, Margarita Zavala y Felipe Calderón han sido involucrados en los casos de espionaje del software “Pegasus”, debido a que durante el gobierno del ex presidente, así como de el ex mandatario Enrique Peña Nieto, se espiaron a miles de mexicanos entre periodistas, activistas, políticos, opositores, y más.

Incluso casi 50 personas cercanas al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, posiblemente fueron espiados en sus teléfonos celulares.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en la lista de “gente de interés” para hackear estaban Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo, Gobernador electo de Sonora; así como la periodista Carmen Aristegui y el presentador Víctor Trujillo conocido por su personaje “Brozo”.

Margarita Zavala en las elecciones

Ella fue la primera mujer candidata independiente a la presidencia del país/Foto: Radio Fórmula

La ex primera dama, Margarita Zavala se postuló como candidata independiente a la presidencia del país en las pasadas elecciones del 2018 donde López Obrador resultó ganador.

Sin embargo, Margarita Zavala decidió retirarse de la contienda días antes del día en el que se iba a realizar la jornada electoral. Cabe destacar que ahora la diputada nuevamente se ha convertido en una abanderada del Partido Acción Nacional (PAN).

