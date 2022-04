Margarita Zavala denuncia violencia de género en debate de reforma eléctrica

Al inicio de la sesión para votar la reforma eléctrica, diputados de Morena argumentaron que la diputada del PAN, Margarita Zavala, no podría votar por presunto conflicto de interés, ya que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, trabajó para la empresa Iberdrola, con intereses sobre el tema a discusión.

Al inicio de la sesión, alrededor del mediodía, la diputada de Morena, Andrea Chávez, planteó una solicitud para que se excuse de votar en la reforma eléctrica al señalar que Margarita Zavala tiene conflicto de interés “por recibir millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola“.

“Quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la Consejería Jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica (…) sea votada con honestidad y, sobre todo, con legitimidad”, dijo al inicio de la sesión.

En la solicitud para que se excusaran de votar la reforma eléctrica también fue incluida la diputada del PRD Edna Gisel Díaz.

Margarita Zavala niega conflicto de interés con la reforma eléctrica

La diputada Margarita Zavala pidió que se leyera una carta.

La diputada Margarita Zavala pidió que se leyera una carta enviada a la Mesa Directiva en la cual destaca que no hay conflicto de interés alguno para que participe en la reforma eléctrica por la relación de Iberdrola con su esposo.

“Las actividades de mi cónyuge no afectan ni son determinantes para mi desempeño, mis decisiones como diputada federal y las funciones legislativas propias del Congreso de la Unión”, señaló. “Además, por lo expuesto con anterioridad, no existe un nexo causal y que permite afirmar que existe un conflicto de interés ni siquiera potencial”.

Pero el pleito sólo sirvió para retrasar dos horas más el debate, en los que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó que todo acabaría en un exhorto por parte de la Mesa Directiva para que las diputadas Edna Gisel Díaz y Margarita Zavala determinen ellas mismas si se excusaban o no de votar la reforma eléctrica

“No me excuso porque no tengo nada de qué excusarme. Yo no respondo a mentiras ni a calumnias”, expresó la diputada del PRD Edna Gisel Díaz desde su curul.

Además, la legisladora del PAN, Margarita Zavala, denunció que se trata de un acto de violencia de género y que no se disculparía.

“Yo actúe de buena fe, conforme a la ley. La Dirección Jurídica respondió que no había conflicto de interés. Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar”, señaló Zavala desde su curul.

“Es además clara violencia de género, clarísima, falta de respeto a los miles de electores que me pusieron aquí. Nada ni nadie me impide que yo cumpla mis obligaciones. No me excuso, por la defensa de la Constitución y de México, de nadie más”, aseguró vehemente, ante los aplausos de la oposición y los gritos en contra de Morena y sus aliados.

¿Qué es la reforma eléctrica?

Reforma Eléctrica busca que el Estado recupere la rectoría energética.

Esta reforma eléctrica busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios. El objetivo es derogar la reforma energética de 2013, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Según la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ley de hace nueve años no beneficia al país ni a los mexicanos, pues otorga mayores beneficios a las empresas particulares y extranjeras.

