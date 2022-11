Marcha en defensa del INE: jóvenes los más afectados por la reforma electoral

Los jóvenes serían los más afectados por la reforma electoral

El simbolismo que tiene colocar a jóvenes al frente de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) este domingo, es porque serán los más afectados, y son los únicos que pueden concientizar a más para ejercer sus derechos, como el de ir a votar.

Rosario Guerra, representante del Frente Cívico Nacional, dijo que el posicionamiento de los jóvenes es importante porque son ellos quienes durante el resto de su vida cargarán con las decisiones y consecuencias de eliminar a un órgano autónomo que garantiza nuestra democracia.

En entrevista para La Verdad, dijo que el contingente integrado por jóvenes será el que encabece la marcha convocada por organizaciones Civiles en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), movilización que será replicada hasta ahora en 13 estados, y 40 ciudades.

En representación del Frente Cívico Nacional, uno de los principales promotores de la marcha de este domingo, Rosario Guerra dio a conocer que el cambio de la ruta hacia el Hemiciclo a Juárez, en donde terminaría originalmente la marcha, se debe a que les ha quedado chico pues “día con día se siguen sumando organizaciones”.

Rosario Guerra aseguró que en esta movilización “no caeremos en provocaciones y si envían a los grupos de anarquistas a romper esta marcha ciudadana (la responsabilidad) recaerá sobre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Tras confirmar que la movilización en defensa al INE estará asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que representantes de partidos políticos como el PAN, PRD y PRI se sumarán a los contingentes.

Con respecto a las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Guerra dijo que “el presidente sigue sin entender que no es dueño del país ni de las calles, no tiene participación en nuestras organizaciones como para sugerir e interferir en nuestras decisiones. Nosotros no somos parte de su gobierno y no caeremos en provocaciones ni descalificaciones”.

Al hablar sobre las expectativas de esta movilización, la representante del Frente Cívico Nacional, dijo que no es sencillo hablar de ello luego que cada vez se suman más personas y no saben cuántas van a llegar.

Rosario Guerra recordó que solo habrá un solo orador. La razón de ello obedece a que José Woldenberg es uno de los fundadores del IFE (hoy INE) y encabezó el primer órgano electoral autónomo en México.

“Es él quien empieza la construcción de un órgano reconocido internacionalmente, y es alguien qué sin duda tiene los mejores argumentos para su defensa”, concluyó.

