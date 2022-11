Marcha de AMLO se organizará por contingentes para que puedan avanzar

Para que la marcha del 27 de noviembre tenga fluidez se organizará por contingentes, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa, el primer mandatario dijo que se está diseñando la logística para evitar que por la cantidad de personas no puedan caminar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

¿Para que usted pueda avanzar, no va a ser difícil?

“No, nos vamos a organizar bien, mañana vamos a hablar de eso, vamos a buscar la forma de que sea por estado, por contingentes y si no, como dices, no vamos a poder caminar, pero no vamos a organizar”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram