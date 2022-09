Marcelo Ebrard violó la ley en elecciones 2022, confirma Tribunal

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, violó la ley durante las elecciones 2022 al asistir a un evento proselitista del entonces candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, según determinó esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los magistrados determinaron que no procedió el proyecto presentado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el cual propuso revocar la sanción contra el canciller Marcelo Ebrard por violar el principio de equidad en la contienda, ya que argumentó que esto no era competencia del TEPJF.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Marcelo Ebrard estuvo en Nueva York en días pasados, donde asistió a la Asamblea General de la ONU para presentar el plan para lograr la paz en Ucrania propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que no generó mucho eco.

Marcelo Ebrard sí violó la ley electoral

Es @m_ebrard quién encabeza las preferencias para suceder al Presidente en 2024.

Un hombre de probada lealtad y compromiso, que ha desempeñado leal y patrióticamente su encargo de Canciller, al llevar en alto el nombre de México ante el concierto de las naciones.#MarceloVa pic.twitter.com/bMLsPHXVeM — Daniel Gutiérrez Gutiérrez (@DanielGtz_Oax) September 22, 2022

El proyecto para revocar la sanción en contra de Marcelo Ebrard fue rechazado por cinco votos en contra y solo dos a favor, por lo que los magistrados ratificaron que el canciller sí violó la ley electoral en las pasadas elecciones 2022. Cabe señalar que esta resolución podría tener impacto en otros temas.

Entre los temas en los que la resolución en contra de Ebrard podría tener impacto está la discusión sobre si se confirma o no el triunfo electoral de Américo Villarreal en Tamaulipas, pues como se sabe, el PAN interpuso un recurso para que este proceso electoral sea anulado debido a supuestas irregularidades.

Anteriormente, Marcelo Ebrard aseguró que no viola la ley electoral por asistir a eventos proselitistas, ya que en estos no se está usando recursos públicos para promover el voto hacia un funcionario en particular. Cabe señalar que el canciller ha sido denunciado por supuestos actos anticipados de campaña.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard revela que extraña México desde Nueva York

Marcelo Ebrard quiere ser presidente

“No es admisible la indiferencia, ni tampoco quedarse en el lamento”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al presentar la propuesta de paz y tregua mundial planteada por el presidente López Obrador.



Más, en: https://t.co/AM2xieVMTn pic.twitter.com/MxFegVHdBq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 22, 2022

Marcelo Ebrard reiteró sus intenciones de ser presidente de México en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, e incluso dijo que lleva 40 años preparándose para ocupar dicho cargo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram