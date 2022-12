Marcelo Ebrard presentará formalmente su propuesta para debates

Marcelo Ebrard presentará formalmente su propuesta para debatesm

Luego de que todos los presidenciables al interior de Morena coincidieron con la propuesta de Marcelo Ebrard para realizar debates, el canciller se reunirá este domingo con el presidente nacional de dicho partido político, Mario Delgado, para presentar formalmente su propuesta para estos encuentros.

Marcelo Ebrard señaló que el debate permitirá dejar “claro qué representa cada quien, qué proponemos y qué hemos hecho, porque los tres hemos gobernado”, refiriéndose a sí mismo, a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López Hernández, quien antes de asumir la Secretaría de Gobernación (Segob) fue gobernador de Tabasco.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ricardo Monreal también insistió en que se deben realizar debates entre las figuras presidenciables de Morena, pues es importante que la militancia conozca el proyecto de los políticos que pretenden competir en las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard invita a debate

La mera verdad, yo quiero #debate, me gustaría escuchar las propuestas de las personas de mi partido, las de los otros partidos, no tanto siempre es más de lo mismo, pero con la #4T las cosas son diferentes, concuerdo con Marcelo Ebrard son una práctica positiva. pic.twitter.com/BnhdWxfTtD — Hiromi Ortega (@hiromi_ortega) December 7, 2022

Asimismo, Marcelo Ebrard recalcó que todos los interesados en participar en el debate entre los presidenciables de Morena serán recibidos con gusto, en referencia al senador Ricardo Monreal y al senador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quienes también son considerados presidenciables.

Además, indicó que la realización de debates entre estos políticos no tendría que provocar división al interior de Morena. De hecho, recordó que en 2005, siendo candidato para la candidatura del PRD al entonces Distrito Federal, tuvo un debate televisivo con Jesús Ortega, el cual no provocó ni “división” ni “pleito” en el partido. “¿Sabes qué pasó? Nos fue rebien. El debate ayuda, no estorba”, dijo.

Cabe señalar que Adán Augusto López también respaldó la propuesta para realizar debates rumbo a las elecciones 2024, pero señaló que se debe esperar a que sean los tiempos adecuados para no caer en actos anticipados de campaña.

Te puede interesar: Ebrard asegura que México podría darle asilo a Castillo

Marcelo Ebrard en 2024

Tuve el agrado de saludar al Presidente del Senado de Bolivia , Andrónico Rodríguez,quien está de visita en nuestro país. México-Bolivia países hermanos. pic.twitter.com/AY2Nueocn3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 5, 2022

Marcelo Ebrard busca ser el candidato presidencial de Morena en las elecciones 2024 y ha seañlado que es una “corcholata reconocida” pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo ha perfilado para estos comicios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram