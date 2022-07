Marcelo Ebrard dice que restricciones del INE atentan contra derechos políticos

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard declaró que las restricciones impuestas por el INE en contra de Morena y las sanciones que se plantean tras realizar mítines en el Estado de México y Coahuila atentan contra los derechos políticos de los integrantes de este partido político.

En ese sentido, el canciller respaldó el desplegado que fue difundido por la dirigencia nacional de Morena, que critica estas sanciones propuestas por el INE y avaladas en la resolución del Tribunal Electoral, que consideró que estos eventos proselitistas podrían condicionar las futuras elecciones.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el canciller Marcelo Ebrard señaló que no se viola la ley electoral mientras no se utilice dinero público para promover el voto antes del proceso electoral, por lo que no comprende por qué quieren impedir que Morena realice mítines masivos previos a las elecciones.

Marcelo Ebrard no está en contra del INE

Ebrard declaró que no se viola la ley electoral

En ese sentido, Marcelo Ebrard señaló que no está en contra del INE y que el desplegado, que también fue firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defiende los derechos políticos de los militantes de Morena.

“Yo no estoy en contra del INE, te lo aclaro, porque luego el INE dice que queremos acabar con todo, no quiero acabar con nadie, yo sólo estoy defendiendo mis derechos y un derecho sustantivo en la democracia es que puedas participar”, aseguró el canciller.

Como se sabe, Marcelo Ebrard ha declarado públicamente que busca ser el candidato de Morena para la presidencia en las elecciones de 2024. De hecho, el canciller ha presumido que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha destapado en cinco ocasiones durante sus conferencias.

Ebrard y Sheinbaum se disputan la candidatura

Ebrard busca ser candidato a la presidencia

En una encuesta reciente, se señaló que Marcelo Ebrard fue desbancado como el favorito para ocupar dicha candidatura por Claudia Sheinbaum, quien también ha expresado públicamente sus aspiraciones políticas.

