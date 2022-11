Marcelo Ebrard dice que no traicionará a AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que en caso de convertirse en presidente de México en 2024, continuará con el proyecto político impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que no ha traicionado ni traicionará al actual mandatario.

Marcelo Ebrard se reunió con simpatizantes de su causa en Coyoacán este domingo, donde habló de sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2024. En dicha reunión aseguró que dará continuidad a los proyectos comenzados en este sexenio, como el Tren Maya y la consolidación de la Guardia Nacional.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Marcelo Ebrard reiteró una vez más que tiene la mira puesta en la presidencia, rumbo a las elecciones 2024. De hecho, señaló que no tiene un plan b, es decir, no contempla ser candidato por otro partido político que no sea Morena.

Marcelo Ebrard presume cercanía con AMLO

Cabe mencionar que los simpatizantes de Marcelo Ebrard lo recibieron con porras de “presidente, presidente” y “sí se puede, sí se puede”. Además, el canciller presumió que es uno de los colaboradores más cercano a AMLO pues llevan trabajando juntos 30 años en el ámbito político.

Además, reconoció que admira a AMLO. “Yo sé cómo trabaja, yo lo admiro y lo quiero mucho, y no va a cambiar eso. Yo sé que la política es muy baja a veces, pero yo no soy así. Yo soy una gente derecha", indicó Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard reiteró que dará continuidad a la Cuarta Transformación, pues señaló que junto a AMLO, se han roto la madre para llevar este proyecto político a la presidencia, pero indicó que se consolidarán algunos temas pero que también habrá propuestas nuevas.

Marcelo Ebrard en 2024

El canciller @m_ebrard continúo con su gira por el país en el llamado “Día 2” de ‘visitas’ descartando que esté en campaña pues esta se hará en el 2024, además aclaró que “es importante que la gente sepa que no está traicionando al presidente @lopezobrador_”. pic.twitter.com/oOmCxBLmny — Político MX (@politicomx) November 6, 2022

De acuerdo con encuestas, Marcelo Ebrard es uno de los favoritos al interior de Morena para ocupar la candidatura presidencial en 2024. El canciller es seguido de cerca por Claudia Sheinbaum, quien también ha manifestado su interés por contender en dichos comicios.

