Marcelo Ebrard: México necesita un presidente que negocie con EE.UU. y China

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está dispuesto a ir por la presidencia de México en las elecciones del 2024 y se dice preparado para ello, pues señala que tiene la experiencia necesaria para desempeñarse en el puesto.

Pero algo tiene en claro el canciller, en un momento de estrés geopolítico que se vive en todo el mundo, es necesario que México tenga un presidente que sea capaz de negociar con potencias mundiales como lo son Estados Unidos y China, pues se requiere ampliar las oportunidades de crecimiento económico fortaleciendo la relación con ambas naciones.

Fue durante una entrevista con grupo Milenio que el canciller habló al respecto, asegurando que está listo para ser el candidato presidencial y para ganar la encuesta de Morena, además señaló que apuesta por mantenerse en la línea de la Cuarta Transformación dando seguimiento a los proyectos que para 2024 estarán en marcha, aunque aseguró que le dará su propio sello.

Marcelo Ebrard asegura que está preparado para ser presidente de México

Tras ser cuestionado sobre si quiere ser presidente, el canciller señaló que no basta con querer serlo, sino con tener los conocimientos y herramientas necesarias para ello, además que implica una gran responsabilidad.

“Yo creo que de querer, muchos van a querer. Pero qué es la Presidencia, es una gran responsabilidad. Yo llevo 40 años pensando qué es lo que se podría hacer. Tienes que tener la voluntad, pero no basta, debes tener los conocimientos y también la formación, porque lo que te forma es la adversidad, la complejidad de lo que enfrentas. Y si yo no estuviera convencido de que tengo esas capacidades, no estaría diciéndote esto”.

El canciller fue cuestionado respecto a porqué la ciudadanía tendría que votar por él, y respondió sin titubeos que sus años de experiencia lo respaldan pues aseguró que lo que ha dicho es comprobable, además aseguró que México tiene que prestar atención a las relaciones con Estados Unidos y China.

“Ahora, México tiene una gran oportunidad que está dada por un estrés geopolítico; a qué me refiero con ello: por primera vez Estados Unidos está enfrentando la emergencia de una superpotencia que es capaz de competirle a Estados Unidos en materia económica y comercial” señaló.

¿Cuál es la función de Marcelo Ebrard?

Ebrard se desempeña actualmente como secretario de Relaciones Exteriores

Actualmente el canciller Marcelo Ebrard se desempeña como Secretario de Relaciones Exteriores de México, es decir que tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República.

