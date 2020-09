Marcelo Ebrard le responde fuerte a Porfirio Muñoz Ledo.¿Qué le dijo?

Luego de que el diputado federal y aspirante a dirigir Morena, Porfirio Muñoz Ledo, afirmara que si llega a presidir el partido expulsará al canciller Marcelo Ebrard porque está ansioso por llegar a ser presidente de la República, hoy éste le respondió que el único proceso en el que está metido es en el de traer la vacuna contra el coronavirus a México, lo cual es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que no está impulsando a ningún candidato para ocupar la dirigencia de Morena porque sus funciones públicas son otras, además de dar una respuesta fuerte a Porfirio Muñoz Ledo al decir que las convicciones de su trabajo son una vacuna contra la mezquindad y la calumnia.

El único proceso - dijo Marcelo Ebrard en la rueda de prensa mañanera- en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar qué es cómo traer a México rápidamente las vacunas que es lo que me ha instruido el señor Presidente, no estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza, esa es mi preocupación y mi dedicación.

Marcelo Ebrard arremete contra Porfirio Muñoz Ledo

Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller afirmó que las convicciones de su trabajo son una vacuna contra la mezquindad y la calumnia en clara alusión a las declaraciones del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien amagó con expulsarlo de Morena si sigue con la actitud de querer ser presidente de la República a toda costa.

Marcelo Ebrard, añadió a Porfirio Muñoz Ledo: Le diría, yo termino con esto, si se me permite el símil, desde que entramos a este gobierno nos dijo el señor Presidente 'ustedes necesitan tener convicción para estar aquí, el que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no debe de estar aquí, quien no tenga las convicciones que nos animan, y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos y es lo que nos ha pedido el Presidente.