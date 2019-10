Mancera se dice dispuesto a acudir a las autoridades; es acusado por desvío de 150 mdp

Miguel Ángel Mancera, exjefe del gobierno de la Ciudad de México, se dice estar “tranquilo” y dispuesto para acudir ante las autoridades, ante las acusaciones de la actual jefa capitalina Claudia Sheinbaum por la desviación de 150 millones de pesos.

Ante dichas acusaciones, el también líder de los senadores del PRD se manifestó dispuesto a compadecer ante las autoridades si es requerido por las investigaciones por los posibles desvíos de recursos en su sexenio.

Cuestionado sobre si la percusión por los presuntos desvíos tiene que ver con la Sheinbaum, el exjefe del gobierno de la Ciudad de México respondió:

“Desearía yo que no lo fuera, esperamos que no lo sea; a veces, las formas de las difusión marcan algunas tendencia, pero yo simplemente he reiterado, nosotros estemos pendientes, estamos atento a cualquier posible llamado”.