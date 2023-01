Mancera dice “sí” para buscar candidatura presidencial

El coordinador de la bancada del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera confirmó que participará del proceso interno de ese partido para ser uno de los pre candidatos del sol azteca en el proceso de elección del candidato presidencial de la alianza “Va por México”

“Se me hizo el planteamiento de participar en el proceso interno y dije que sí, si se va a hacer una interna del PRD y el partido estará haciendo estos recorridos por el país pues les dije que sí, que si le entramos y en este proceso de la interna, pues entre Silvano y yo tendrá que salir alguien” dijo el ex Jefe de Gobierno capitalino quien precisó seguirá siendo independiente y no militante formal del PRD.

La confirmación vino después del destape que hizo del senador el dirigente nacional de ese partido Jesús Zambrano este domingo.

"Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes", manifestó el líder del sol azteca.

El senador Mancera se sumó al llamado que hizo el dirigente nacional del PRD para que cuanto antes se elija el método de elección del candidato presidencial de la alianza opositora.

Que se haga pronto ya el diseño o planeación del método y presupuesto pronto se pueda definir quienes serán los perfiles finales para hacer el planteamiento de cara a la ciudadanía, pero tiene que ser un método abierto, transparente y con participación de la sociedad civil

