De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, por órdenes del presidente y Magistrado José Luis vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del a Federación (TEPJF), los integrantes de la Sala Superior de este organismo, tendrán que revelar el sentido de sus votos antes de dar inicio a las sesiones públicas.

Esto luego de que la semana pasada los Magistrados acordaron eliminar las reuniones privadas, en las que excluían las posiciones respecto a temas trascendentales que se analizan en público.

“Por instrucciones del Magistrado Presidente, mucho les agradeceré su valiosa colaboración para que se sirvan instruir a quien corresponda para que me sean enviados”.

Para esto, las autoridades del Tribunal Electoral usaron de argumento que únicamente de esta manera se podrá llevar a cabo la lectura de los puntos resolutivos y también la declaratoria correspondiente, que deriven de la determinación que se adapta por el Pleno en cada asunto.

Anteriormente dimos a conocer que un elemento del TEPJF cayó en la rebeldía, pues se resistió a perder sus privilegios.

El 12 de mayo, los magistrados electorales llegaron a un acuerdo de eliminar el formato de las sesiones privadas luego de algunas sospechas de filtraciones de las posiciones que se expresan ahí.

Magistrados del TEPJF

Tienen la opción de dar a conocer su intención

A través de una nota que se dio a conocer este miércoles 19 de mayo por el área de Comunicación Social y se explicó que las magistradas y magistrados tiene la opción de no revelar el sentido de su voto y que no se suspenderán las sesiones públicas si los magistrados no entregan con anterioridad el sentido de sus votos.

Así mismo se indicó que la práctica de sesionar en privado para revelar los planteamientos de los magistrados no fue una acción que se implementó por la administración actual del magistrado José Luis Vargas.

Los magistrados del TEPJF tendrán la opción de revelar o no su voto antes de cada sesión, por lo que no será de manera obligatoria.

