Maestros del CNTE retienen al Presidente e impiden que llegue a la mañanera

Un grupo de maestros del CNTE retienen al Presidente e impidieron que pasara en la entrada principal de la Séptima zona militar en Tuxtla Gutiérrez, donde daría su acostumbrada conferencia mañanera.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, explicó que “antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal de la Sección VII de la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco.

Cabe mencionar que por primera vez una mañanera inicia sin AMLO, dado que quedó atrapado en el bloqueo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Maestros del CNTE retienen al Presidente

Por casi dos horas, el Presidente de México estuvo retenido por maestros del CNTE.

El mandatario arribó a Chiapas desde las 6 de la mañana, pero un grupo de personas ya lo esperaban sobre el boulevard Ángel Albino Corzo en la zona oriente de la capital chiapaneca.

No fue hasta cerca de las 8:00 de la mañana cuando Andrés Manuel López Obrador finalmente pudo ingresar a las instalaciones de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, luego que maestros del CNTE retienen al Presidente.

Durante su permanencia dentro de la manifestación AMLO envió un mensaje desde vehículo donde se podía ver que aún estaba en medio de las protestas de maestros en Chiapas.

Una vez retenido, AMLO les dijo a los quejosos: “Aquí me quedo. Yo no acepto chantajes. Me respetan y luego hablamos”, por su parte, el gobernador de Chiapas fue quien abrió la conferencia de prensa, en donde dijo que el Presidente está dialogando con la Sección Siete del Magisterio.

La demanda de los maestros, descongelaran cuentas bancarias

En medio de la protesta de los maestros del CNTE se supo que su demanda era que se bloquearan sus cuentas bancarias.

La demanda principal de los docentes es que descongelaran las cuentas bancarias del Fondo de Ahorro para el Bienestar Social (FABES) y que el presidente les otorgara una fecha para la apertura de una mesa de diálogo a fin de encontrar solución a sus demandas.

Pero debido a que los maestros del CNTE retienen al Presidente, este permaneció en el interior de la camioneta modelo Suburban que los trasladaba.

