Machismo, discriminación y misoginia persisten en México: Senadora Nuvia Mayorga

La senadora priista Nuvia Mayorga Delgado, aseguró que los logros que las mujeres han obtenido han sido a pulso y producto de la lucha constante, por lo que no se deben permitir discriminación , atropellos ni medidas contrarias a la igualdad.

Añadió que a diferencia de otras conmemoraciones, el de la Mujer surge de muchos momentos y eventos históricos que han demostrado la urgencia de visibilizar a todas y cada una de las luchas pasadas, las circunstancias actuales y las posibilidades futuras.

“Festejar no es conmemorar; se nos ha dicho hasta el cansancio que un día como hoy, el “Día Internacional de la Mujer”, no se refiere a un acto festivo, debido a que no surge de una circunstancia agradable”, puntualizó la legisladora del PRI.