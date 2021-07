MORENA cancela votación para desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo

La Comisión Permanente de MORENA ha vuelto a posponer la votación para el desafuero de Saúl Huerta, miembro de su partido acusado por abuso sexual a menores, y Mauricio Toledo (PT) acusado por enriquecimiento ílicito.

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia presidida por la senadora, Ana Lilia Rivera, aprobó con 12 votos a favor el dictamente para un periodo extraordinario en ambas cámaras de Congreso pero removieron de agenda el desafuero de ambos legisladores.

En 2020, Morena expulsó a Saúl Huerta por las denuncias de abuso sexual a menores hechas en su contra, pero continúa posponiendo la discusión sobre el posible desafuero del legislador de su mismo partido.

¿MORENA encubre el abuso de Saúl Huerta?

Saúl Huerta es expulsado del partido por cargos en su contra

En la votación del 29 de julio, únicamente los panistas Alejandra García Morlán y Damián Zepeda votaron en contra del dictamen y la exclusión del desafuero del morenista, Saúl Huerta detenido en la CDMX por abuso sexual en abril pasado.

Los panistas denunciaron un “pacto de impunidad” entre los legisladores del partido morenista por los delitos de los que es acusado. Zepeda había propuesto incluir en el dictamen los desafueros pero fue negado por la presidenta de la comisión.

“No está bien que se estén haciendo todas estas argucias para evitar un proceso de justicia. [...] es inventar una serie de pretextos con tal de lograr el objetivo diciendo todo mundo que sí quiere pero al final haciendo lo que hacen para evitar que se lleve a cabo”, dijo Zepeda.

“Es ofensivo, y por eso yo no soy tapadera [...] Me parece penoso, vergonzoso. Conmigo no cuenten”, finalizó el legislador panista tras la sesión de esta última semana de julio tras removerse el tema de agenda.

Mauricio Toledo: desafuero también se pospone

Mauricio Toledo continúa siendo miembro del PT

Pese a que a principios de este mes, diputados pidieron discutir casos de Toledo y Huerta en periodo extraordinario, el partido creado por Andrés Manuel López Obrador votó a finales de este mes por remover de dicha agenda el desafuero de los legisladores.

Mauricio Toledo aún militante del Partido del Trabajo, a diferencia de Huerta, quien fue expulsado de MORENA, podría perder sus privilegios como politico en caso de que el desafuero llegue a agenda y sea aprobado.

