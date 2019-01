Lydia Cacho señala a candidato a gobernador de Puebla como cómplice de su tortura .

La periodista Lydia Cacho alzó la voz en manifestando que Guillermo Pacheco Pulido, del PRI esté dentro de las posibilidades para ocupar el cargo de gobernador interino de Puebla, y es que la periodista habla de este político al como “uno de los cómplices” en la tortura y detención arbitraria de las que fuera víctima en el pasado 2005.

Lydia Cacho señala a candidato a gobernador de Puebla como cómplice de su tortura .

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la periodista reaccionó de esta manera al ver las versiones que señalan a quien también es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como uno de los más viables para designarse gobernador interino del estado de Puebla.

“El mismo Pacheco Pulido que frente a mí, ya en la cárcel de Puebla, ordenaba a la jueza Rosa Celia que me diera orden de formal prisión. Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria” manifestó Cacho.

Tan solo el pasado 10 de enero, en cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lidia Cacho por fallar a la responsabilidad de proteger la libertad de expresión, ante los actos de represión de los que fue objeto y en los que estuvo involucrado el gobierno de Puebla, encabezado por Mario Marín Torres.

En aquel sexenio, Guillermo Pacheco había sido el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los primeros tres años de aquel sexenio.

Para el día 16 de enero, exalcalde de Puebla arribó al Congreso del Estado a presentar su carta de intención para ser tomado en cuenta en el proceso de selección de gobernador interino de Puebla.

Muchos han señalado que el priista, podría ser el prospecto para resolver la designación del gobernador interino, la cual tiene una fecha límite el 25 de enero.

Hay quienes dicen que Pacheco podría llevar como ventaja haber ocupado distintos cargos en la administración pública desde titular del poder judicial, diputado local y federal, y alcalde de Puebla, sino que es cercano al excandidato a la gubernatura de Morena, Luis Miguel Barbosa.

Así mismo, los integrantes del Colegio de Abogados por el Estado Libre de Derecho dijeron a la fracción mayoritaria del Congreso local de la coalición “Juntos Haremos Historia” que no permitan chantajes del PAN y PRI en el proceso de la designación del gobernador interino poblano.

“El único compromiso que tienen los diputados es con los ciudadanos poblanos que votamos por ellos, no con el PAN y tampoco con el PRI”, dijo Jorge Sosa, vocero de la agrupación.

“Nosotros no les deseamos la muerte (a Moreno Valle y a Alonso Hidalgo), y no porque ya murieron quiera decir que ahora ya se volvieron Santos… no por eso vamos a alabarlos, o a tener una cortesía política con los morenovallistas”, agregó Sosa.