Luis Echeverría es despedido sin funeral de Estado

Luis Echeverría murió la noche del viernes tras cumplir 100 años de edad, en su lujosa casa de Cuernavaca, Morelos, y no tuvo el honor de ser despedido en un funeral de Estado, por lo que fue velado de manera privada en una funeraria a la que acudieron pocos políticos.

Entre los pocos asistentes que se dieron cita en la agencia Gayosso de Santa Fe, se encontraban Juan Velásquez, Everardo Moreno, Jorge de la Vega Domínguez, ex presidente del PRI, y Sergio García Ramírez.

Aunque AMLO se pronunció ante la muerte del ex presidente, no detalló sí se brindaría alguna mención honorífica, pues ante los mexicanos, el ex priísta tuvo uno de los mandatos más controversiales.

Luis Echeverría fue llevado ante la justicia en 2006

Fue condenado a prisión pero fue exonerado en 2009

Tras acabar su mandato, se le consideró como un presidente “de mano dura” y su gestión fue cuestionada por la represión de ciertos grupos políticos y sociales; ha sido el único ex presidente de México que fue presentado ante la justicia ya que se le acusaba de genocidio y críemenes de lesa humanidad por ordenar la matanza de Tlatelolco.

La investigación se abrió durante la administración de Vicente Fox y se giraron varias órdenes de aprehensión, pero pese a que fue condenado, logró salir de la cárcel en arresto domiciliario; en 2009 lo exoneraron por falta de pruebas.

Todos los ex presidentes de la República son despedidos con funerales de Estado, pero Luis Echeverría es el primero que no y la decisión no ha sido recriminada por los mexicanos.

Muerte de Luis Echeverría

Es el único ex presidente que ha llegado a los 100 años de vida

La muerte del ex presidente fue confirmada por Andrés Manuel en un tuit donde enviaba condolencias a la familia que le sobrevive, misma que le organizó un funeral privado en una lujosa capilla de la capital mexicana.

Todo parece indicar que murió alrededor de las 21:30 horas del viernes 8 de julio por causas naturales; se desconocen los detalles de su fallecimiento, información que revelamos en La Verdad Noticias.

