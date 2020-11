Los presuntos delitos de Luis Videgaray

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, como autor material de tres delitos y copartícipe de otros dos.

Fuentes del gobierno federal confirmaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte consideró que la carpeta de investigación integrada contra Luis Videgaray no contiene los elementos suficientes como para librar orden de aprehensión en su contra.

Por ello, el Ministerio Público debe perfeccionar la carpeta de investigación para lograr obtener la orden para capturarlo.De acuerdo con la petición de la FGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Luis Videgaray es señalado como copartícipe en un delito electoral y otro de cohecho.

Además, se le imputa la calidad de autor material en el delito de traición a la patria, continuado y con dolo (que tuvo intención de cometer el delito); cohecho y asociación delictuosa.

Traición a la patria de Luis Videgaray

La investigación contra Luis Videgaray, hoy viviendo en Estados Unidos como ya reportó La Verdad Noticias, derivó de la denuncia presentada en agosto pasado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin en la que también acusó a tres expresidentes de la República (Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) de participar en actos de corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy el caso de Luis Videgaray

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este 3 de noviembre que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, debido a sus relaciones con el caso Odebrecht.

“Se me informó de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Tengo entendido de que que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente”, explicó AMLO.

La persona que comete traición a la patria es aquella que “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Entre otras de las especificaciones que pueden relacionarse con el caso de Videgaray se encuentran las siguientes:“Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración" y "reciba cualquier beneficio, o acepte la promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo”, se puede leer en el documento.