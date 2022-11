Lorenzo Córdova anuncia nueva encuesta sobre reforma al INE en 2023

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral niega haber ocultado información que favorece a AMLO..

Lorenzo Córdova, actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que la reciente encuesta sobre la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador forma parte de las acciones periódicas del instituto. Aunado a ello, anunció una nueva encuesta, la cual está prevista a realizarse en los primeros meses del 2023.

“Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Esta encuesta no es una encuesta esporádica, es una encuesta que se levanta dos veces al año. Su propósito es conocer el alcance del proyecto de comunicación social del Instituto para saber cómo vamos y la verdad vamos muy bien”, mencionó el funcionario en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero ‘Por la Mañana’ de Grupo Fórmula.

Lorenzo Córdova asegura que el organismo no se prestará a juegos políticos.

Por otro lado, el funcionario negó que haya intentado ocultar la información de la encuesta que favorece al presidente AMLO y dejó en claro que no se prestara a juegos de interés político: “Ellos juegan su juego, nosotros somos una institución seria y tampoco vamos a mutilar y a ocultar encuestas. ¿Por qué vamos a publicar esta encuesta? Porque se hizo con dinero público”.

Asimismo, Lorenzo Córdova añadió: “El que debía ser el órgano garante de los derechos de la Constitución sea el primero que los viola. Qué bueno que el presidente diga lo que diga, pero el INE no tiene intenciones políticas”.

INE responde a críticas de AMLO

Con la intención de dejar en claro que no se ocultó información, el consejero presidencial del INE aseguró que los resultados de la encuesta siempre han estado a disposición en su sitio web: “Si el presidente dice que la escondimos, pues quizá sea hora de que contraten mejores analistas de lo que está pasando, porque esta encuesta está en el portal de transparencia desde el 15 de octubre pasado. A mí se me hace raro que no revisen el portal de transparencia”.

Por último, Lorenzo Córdova aprovechó la ocasión para responder a las críticas directas que ha hecho el presidente en contra del organismo electoral: “El INE no hace juegos políticos, el INE está por encima de los debates políticos… Quieren que entremos a un debate político, pero el INE está por encima de ello”.

La reforma electoral al INE causa polémica

Una reciente encuesta del INE dio a conocer que la reforma electoral es muy bien vista por los ciudadanos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la reforma electoral propuesta por el presidente AMLO busca la reducción de recursos a los partidos políticos, la disminución del número de diputados y senadores, reducir los recursos que se le otorgan al INE y la transformación del mismo al Instituto Nacional de Encuestas y Consultas (INEC).

