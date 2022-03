Lorenzo Córdova advierte que se viven "tiempos tramposos" en la Democracia

Advirtió que la democracia se encuentra en riesgo

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello advirtió que se viven “tiempos de tramposos” en la democracia en México.

Fue durante el panel de ‘Reforma Política y Calidad de la Democracia‘, de cara al proceso de Revocación de Mandato, que el funcionario electoral que se vive una “polarización que separa de forma tajante, intolerante y simplista, entre amigos y enemigos”, lo que calificó como “caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias”.

Recordemos que en este sentido, como te informamos en La Verdad Noticias, el Senado ( promovido principalmente por Morena) aprobó un decreto para que los funcionarios de Gobierno sí pueda promover la consulta de revocación, contradiciendo totalmente la veda electoral que previamente los mismos legisladores habían solicitado dentro de la ley.

"Son tiempos tramposos": Córdova Vianello.

Durante el encuentro Nacional de Educación Cívica transmitido a través del canal de You Tube del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el consejero expresó, "Quien viola las reglas no solo hace trampa, no solamente comete un fraude, también erosiona las bases de la convivencia democracia, y lamentablemente hoy son tiempos recios, tiempos de tramposos, tiempo de antidemócratas que ponen en riesgo la democracia, tiempo de quienes se beneficiaron de esas reglas y hoy no están dispuestos a cumplirlas".

En el mismo sentido aseguró que asumir y respetar las reglas del juego es parte del Estado de Derecho.

Y es que ya el pasado domingo el consejero presidente había manifestado que hay servidores públicos que no están respetando las restricciones de la veda electoral impuesta por la Revocación de Mandato, situación que ahora con el decreto del Senado perderá todo sentido.

¿Cuándo va a ser la Revocación de Mandato?

La consulta de Revocación de Mandato está programada para el próximo domingo 10 de abril, ante ello el órgano electoral contempla colocar casillas en todos los estados de la República para que el total del padron electoral pueda participar en ella.

La finalidad es que la ciudadanía "califique" el buen o mal desempeño del presidente y con esto decida si continúa en el cargo hasta culminar su sexenio o abandona la encomienda.

Precisamente para ello, esta semana el INE ya comenzó a realizar la distribución del material de la consulta en todas las entidades lo que ayudará no tener ningún tipo de retraso en el proceso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.