El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que ni el instituto ni los consejeros electorales se van a dejar amedrentar con las constantes amenazas que ha realizado el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien exige le regresen la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

INE no se dejará amedrentar

Córdova Vianello recalcó que el INE ha actuado conforme a sus principios, por lo que no le entrarán al “juego” del morenista.

“A pesar de las campañas de amedrentamiento, el INE y sus consejeros no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y que hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios y nuestras lecturas de derecho, y si alguien no está de acuerdo existe una vía afortunadamente que es la del Tribunal Electoral”, dijo este lunes durante una entrevista radiofónica.

Agregó que el INE no se va a enganchar en una disputa, “que el único que pretende es colocarlo en donde no debe de estar y no se va a colocar nunca, es decir como una contraparte de los actores políticos”.

Lorenzo Córdova: Amenazas de Félix Salgado no amedrentarán al INE

¿Cuáles son las amenazas de Félix Salgado?

La mañana de este lunes, Félix Salgado anunció que Morena impulsará en la Cámara de Diputados una iniciativa de juicio político en contra de los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron por quitarle la candidatura.

Aunado a ello, advirtió que se presentarán en el domicilio de cada consejero para ejercer presión para que lo antes posible le regresen la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

“Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí?”, expresó Salgado Macedonio.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado 25 de marzo, el Consejo General del INE votaron a favor de cancelar la candidatura a Salgado Macedonio, por no presentar el reporte de gastos de precampaña.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado