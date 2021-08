Lorena Cuéllar rinde protesta como gobernadora de Tlaxcala

La candidata de Morena, Lorena Cuéllar Cisneros rindió protesta como gobernadora de Tlaxcala en el Congreso del estado este martes 31 de agosto luego de ganar las elecciones pasadas del 6 de junio.

De los 15 gobernadores electos ella es la primera en tomar protesta. Cuéllar asumirá el cargo y sucederá la administración de Marco Antonio Mena Rodrigue, permaneciendo en el poder de 2021 a 2027 luego de ganar las elecciones con 305 mil 468 votos.

Se informó a La Verdad Noticias que poco después de las 10:00 de la mañana de este martes 31 de agosto, se dio inicio a la sesión extraordinaria del Congreso de Tlaxcala, donde Lorena Cuéllar dejo de ser gobernadora electa de Tlaxcala y rindió protesta como gobernadora del estado, por lo que el próximo miércoles 1 de septiembre asumirá el cargo.

Aseguró que en su gobierno no habrá impunidad

La candidata de Morena ganó las elecciones del 6 de junio

Frente a legisladores y funcionarios federales y estatales Cuéllar dio su discurso, donde aseguró que no permitirá la impunidad. "En mi gobierno no habrá impunidad, mi gobierno no será rehén de chantajes. Mi gobierno solo obedece a la voluntad de Tlaxcala, a esa voluntad sirvo y con esa avanzo".

Asimismo la gobernadora reafirmó su compromiso con las mujeres al recordar que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ya es una realidad.

"Quiero decir, sobre todo a las mujeres, que hoy tienen una gobernadora aliada. Que no están solas".

indicó que se se solidarizara con las mujeres que han sufrido explotación y violencia en el estado y que les garantizará justicia, además aseveró que “No habrá tolerancia para nadie cuando se transgreda la dignidad de una mujer”.

¿Qué puesto tiene Lorena Cuéllar?

Asumirá el poder el 1 de septiembre de 2021

Tras tomar protesta la candidata Lorena Cuéllar es actualmente la gobernadora de Tlaxcala, tras ganar las elecciones estatales de 2021. La política mexicana estuvo representada por el partido de Morena.

