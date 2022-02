López Obrador va por reforma electoral, para reducir “gastos excesivos” del INE

El presidente de México considera que se necesita un nuevo organismo para las elecciones/Foto: Redtn

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscará una reforma electoral, así lo anunció durante su conferencia de prensa de este miércoles. El mandatario señaló que esto sería con la finalidad de reducir lo que llamó “gastos excesivos” del Instituto Nacional Electoral (INE) y para que no cuesten demasiado las elecciones en el país.

De acuerdo con López Obrador, quienes están en el INE, actúan por consigna y no actúan como auténticos defensores de la democracia: “Claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual INE, y que no cuesten tanto las elecciones, y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como lo hemos padecido”, mencionó el morenista.

“A pesar del dinero que manejan actúan por consigna y no son auténticos jueces. Sí va una iniciativa (de reforma constitucional)”, declaró. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, desde 2021, AMLO ha anunciado que se va a plantear una reforma electoral.

AMLO quiere controlar presupuesto del INE con reforma electoral

Garantizamos derechos al pueblo y promovemos la justicia social. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/tYIpDkJdjy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 16, 2022

El jefe del Ejecutivo federal mexicano aseguró que hay periodistas que defienden al INE debido a que “los atienden muy bien”, en dicho organismo autónomo, muestra de que “no hay control del presupuesto”, en el Instituto.

López Obrador ha reiterado que enviará una reforma electoral para renovar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los desencuentros del mandatario contra estas instituciones han aumentado desde las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio.

Ya que su partido (Morena) y aliados ganaron el poder en la mitad de las 32 gubernaturas, pero perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso.

Presupuesto del INE para el 2022

El INE ha sido criticado por AMLO debido a su presupuesto/Foto: Forbes

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos ajustes al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2022, que quedará en un monto de 13,914,742,268 millones de pesos.

Sin considerar el financiamiento público de los partidos políticos y en virtud del recorte aprobado por la Cámara de Diputados por 4,913 millones de pesos. Este presupuesto ha sido considerado excesivo para el presidente de México, por lo que considera necesaria una reforma electoral.

