López Obrador señala que no caerá en provocaciones de 'mezquinos' por accidente en Puebla

Tras varias protestas tanto en redes sociales y en la ceremonia luctuosa en honor a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador, Rafael Moreno Valle, contra el Gobierno federal por este accidente aéreo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que estas manifestaciones son de un pequeño grupo “neofascista” y “mezquino” de la derecha.

El mandatario responsabilizó a un pequeño sector de la derecha de ser el que orquesta estas manifestaciones para hablar sobre la responsabilidad de la actual administración en el accidente del pasado 24 de diciembre en Puebla en el que murieron los dos servidores y tres personas más.

"Había ayer un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría que actúa de manera mezquina. No quiero generalizar de todos, pero sí hay un grupo muy mezquino que en redes empezó a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento y por eso hubo expresiones de protestas en el acto que se hizo en Puebla y también expresiones en contra de la secretaria de Gobierno (Segob), Olga Sánchez Cordero”, dijo.

Aseveró que estas acciones son alentadas por “grupos neofascistas” que están inconformes con que haya obtenido la victoria el 1 de julio en los comicios federales y tratan de manchar a su administración.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si hay nombres o se tienen ubicados a estas personas, López Obrador detalló, al referirse a las redes sociales, que se trata de sujetos que actúan ocultando su identidad y de robots, los cuales ya se investigan.

“Actúan en el anonimato o con robots. No tarda un investigador que informe sobre eso, pero tienen esa intención de calumniar bajo la vieja consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no van a manchar ni a tiznar”, comentó.