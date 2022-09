López Obrador se reunirá con Anthony Blinker en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después del mediodía de este lunes se reunirá, en Palacio Nacional, con Anthony Blinker, secretario de Estado de Estados Unidos.

Al inicio de La Mañanera, el mandatario federal indicó que no hay una agenda establecida para la reunión de este lunes con el funcionario norteamericano, por lo que el tema de la Reforma Energética podría ser abordado o no.

"Nos vamos a reunir con el señor Blinker. Hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del Tratado y bilaterales, entre México y Estados Unidos (...) Es a la una y media, aquí en Palacio, es una plática, independientemente de la agenda. El tema de la Reforma Eléctrica si sale, se va a tratar", comentó.

Esta nota te puede interesar: Antony Blinken viajará a la CDMX para promover el desarrollo económico.

López Obrador se reunirá con Anthony Blinker en Palacio Nacional

El Presidente de México aseguró que hay una buena relación con los Estados Unidos.

En este marco, reiteró la buena relación que existe con su homólogo estadounidense, Joe Biden, por lo que "no hay pleito" y los opositores se seguirán frotando las manos.

"Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años, porque quisieran que nos peleáramos, se quedarán frotando.

“No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano", aseveró.

De acuerdo a López Obrador el encuentro con el funcionario estadounidense será a las 13:30 horas, horas antes de su reunión con funcionarios de alto nivel para atender asuntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Aunque se le insistió si entre los temas que abordaría con Blinker estaría el energético, lo que concierne a migración e, incluso, el caso de Julián Assange, el primer mandatario omitió darlos a conocer e insistió en que no hay temas definidos en la agenda.

“Si hay oportunidad, fuera de ese programa, pues vamos a platicar sobre diversos temas, no hay una agenda definida para que yo trate ni él trae agenda especial, pero se trata de atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos", detalló.

Una vez más, López Obrador el político mexicano destacó la excelente relación que hay con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

De hecho, reveló que demócrata le envió una carta "con el propósito de que mantengamos las relaciones, que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías con el respeto a las soberanías".

“Ya no es el tiempo de antes de que podían gobierno extranjero tomar represalias, incluso invadirnos, eso ya no, no has costado mucho, porque eso celebramos mucho nuestra Independiente.

“Además, de que es una relación que nos conviene a las dos naciones, además hay mucha amistad entre los pueblos (…) No podemos pelearnos, debemos buscar que sean buenas las relaciones, es una responsabilidad de los gobiernos”, manifestó en Palacio Nacional.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado