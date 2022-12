López Obrador pide lealtad a legisladores de Morena

Senadores y diputados de Morena, PVEM Y PT se reunieron la tarde de este martes con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional para agradecerles el trabajo realizado a favor de la legislación en materia eléctrica, electoral y seguridad pública.

A dicha reunión faltó la presencia del coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien en su momento manifestó su voto en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral.

En el contexto de la reunión, el primer mandatario reconoció y pidió a los legisladores federales ser leales al proyecto de transformación de su gobierno.

“Éste es un acto de reconocimiento a ustedes, es un acto que implica como mujeres, hombres, ustedes legisladores hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental la lealtad, pero aclaro, no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo”, expresó López Obrador.

En su discurso el titular del Ejecutivo, exhortó a los legisladores de Morena y partidos aliados respetar el resultado de la encuesta de Morena para elegir al aspirante para la elección presidencial de 2024 y apoyar al ganador “sea quien sea”.

López Obrador manifestó estar contento porque en su movimiento hay aspirantes a la candidatura que tienen buen nivel político e ideológico, como son el canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación y a quienes les llamó, "hermanos".

"Aquí tengo, miren, aquí tengo dos hermanos, dos hermanos: mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia. Y de una vez, ¿eh?, de una vez les digo: ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la Cuarta Transformación", aseveró.

Al mismo tiempo, advirtió que no se va a meter a hacer campaña porque no le corresponde, que va a seguir gobernando para todos los mexicanos, "pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea".

“Estoy muy contento porque fíjense que en nuestro movimiento tenemos mujeres, tenemos hombres con muy buen nivel político, e ideológico. La oposición tiene problema”, mencionó.

Al mismo tiempo evidenció que no sabía que el discurso se estaba transmitiendo y dijo: "Esto lo podemos decir aquí porque no se está transmitiendo, no se está transmitiendo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, ya ni modo. Pero miren nada más, porque algunos piensan y se puso de moda, ¿no?, de que cualquiera puede ser gobernador, cualquiera puede ser presidente, ¿no? No, la política es un oficio noble del más alto nivel espiritual; decía don Jesús Reyes Heroles, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla".

