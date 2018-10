López Obrador, no se puede robar los casos para un tema político: Miranda de Wallace

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Organización Alto Al Secuestro, acusó a los diputados federales de querer usurpar funciones de jueces y del Poder Judicial.

Durante su intervención, en la Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis de Estrategia Contra el Secuestro, realizado en la Secretaría de Gobernación, la activista hizo un llamado al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los presos políticos abordado en Morelos.

“Yo creo que traen una gran confusión porque tú no puedes hablar de fabricación de culpables o de presos políticos cuando no has visto los expedientes jurídicos y creo que no puede pasar la política por la justicia, para eso existen las instituciones que son los Ministerios Públicos y el Poder Judicial. No se puede robar el señor López Obrador, así sea el propio presidente de la República electo, no se puede robar los casos para un tema político, eso está muy mal”.