López Obrador celebra que senadores aprobaron reforma de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer en el Senado de la República se aprobara la iniciativa de reforma mediante la cual la Guardia Nacional (GN) queda a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En sesión maratónica, la madrugada de este viernes con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen para que la Guardia Nacional dependa de la secretaría de la Defensa Nacional; iniciativa que envió en presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual entrará en vigor sin cambio alguno.

“Agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, de que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la titula, la guía, el ejemplo, de la Sedena; eso es muy importante”, dijo.

Esta nota te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre la Guardia Nacional y el Ejército?

El mandatario agradeció la reforma desde Guadalupe, Zacatecas

López Obrador celebra que senadores aprobaron reforma de Guardia Nacional

Desde la 1 Zona Militar, ubicada en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el mandatario federal agradeció que senadores y diputados haya dado su voto para cuidar que la Guardia Nacional no se pudra, como sucedió con la extinta Policía Federal Preventiva.

“Lo que he dicho varias veces y, lo voy a seguir repitiendo, la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, que se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios público corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos”, indicó.

No obstante, se dijo sorprendido por la actitud de los legisladores de la oposición, a quienes calificó de cretinos e hipócritas al estar en contra de que la Sedena tenga el control de la Guardia Nacional.

“No sé cómo hay legisladores que se oponen a que se actúe con honestidad y se respeten y no se violen los derechos humanos.

“Me tiene anonadado, diría mi paisano Santa María, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes”, manifestó.

Al reconocer el actuar “consecuente” y agradecerle a diputados y senadores haber aprobado esta iniciativa, López Obrador solicitó a los gobernadores del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano a expresar si las Fuerzas Armadas les ayudan o no a enfrentar la inseguridad en sus estados.

“Agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores, y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, de MC expresaran si les ayudan o no es ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no la Marina; que no se queden callados y puedan expresar si ellos sin el apoyo de la secretaría de la Defensa, sin el apoyo de la Marina podrían enfrentar el problema de la seguridad. Hay 19 estados que tienen menos policías”.

Aunque algunos mandatarios estatales, como el caso de Guanajuato, no están de acuerdo en que la GN tenga como mando a la Sedena, aseguró que el Gobierno Federal los seguirá apoyando en acciones de seguridad pública.

“Que quede en claro, aun votando en contra de la participación del Ejercito y de la Marina en asuntos de seguridad pública nosotros no dejaremos de ayudar, aunque las autoridades de Guanajuato digan ‘no’, nosotros no vamos a retirar a la Guardia Nacional, ni a la Marina ni a la secretaria de la Defensa; son dos cosas distintas: los pueblos y las élites del poder”, apuntó.

En este sentido, el político tabasqueño insistió en que su gobierno defenderá el derecho del pueblo a la seguridad; asimismo defendió la estrategia implementada por su administración en este rubro.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho que tiene el pueblo de seguridad y vamos a seguir la estrategia que ha dado buenos resultados, y se puede probar en los datos, con los resultados se puede probar. Entonces muchas gracias a los legisladores”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado