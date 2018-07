López Obrador afirma que Beatriz no será primera dama ni presidenta del DIF

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, confirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez no será primera dama de México y tampoco tendrá ningún cargo honorifico en el DIF, ni en ninguna otra institución pública.

Ya no va ver esa figura, lo digo de manera respetuosa, sin ofender a nadie, ya no va haber la figura de primera dama y Beatriz no va desempeñar ningún cargo”, afirmó López Obrador en un mensaje a medios.

En tanto, en su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez escribió:

Efectivamente: no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidente honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal”.

Confirmó que el DIF pasará al sector salud y que ella servirá a México en todo lo que pueda.

En su momento, les platicaré de algunas contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que sí estoy segura es de que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante: mamá de Jesús Ernesto y esposa de #Yasabesquien”, agregó.