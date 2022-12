Llega reforma electoral al Senado; se analizará sin prisas: Ricardo Monreal

Pleno del Senado de la República.

El Plan “B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, que se aprobó la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados llegó al Senado en busca de concretar cambios en cinco leyes secundarias y la expedición de una nueva que restan facultades y compactan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer por la mañana la aprobación de los cambios en San Lázaro, pues advirtió que con ellos se logrará un ahorro de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos.



Explicó que con esta reforma, aunque acotada y con márgenes estrechos, se logró también que no se facilite la compra del voto, mediante las tarjetas de prepago y la participación de los mexicanos en el extranjero.



Hizo notar que la reforma a la legislación lectoral pasará al Senado de la República por lo que hizo un llamado a no abandonar "esta lucha" y "que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial".

En contraste, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió sobre lo preocupante que es el hecho que se dieran cambios en las leyes secundarias por parte de la Cámara de Diputados.



En una primera revisión que hizo al dictamen aprobado en San Lázaro, Monreal destacó que se tiene que analizar a fondo cada uno de los 450 artículos modificados.



“Pero sigo pensando igual, no cambio, nunca he cambiado, y cuando se trata de materia constitucional, yo sostengo que hay que modificar primero la Constitución”, dijo.



Indicó que las modificaciones aprobadas por los diputados, le preocupan, como es el caso de la desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales, el titular del Órgano Interno de Control, la propuesta de que los legisladores federales que buscan ser electos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña.



Así como también el periodo de veda y algunos temas como el Sistema Nacional Electoral, la naturaleza del propio instituto, y la estructura orgánica del INE.



“Todo esto es parte de lo que tenemos que revisar sin precipitación, y lo estoy haciendo con mucho cuidado, y cada senador y cada senadora lo hará con cuidado, y no puedo adelantar nada”, destacó el coordinador de la bancada de Morena en el Senado.



“Sería irresponsable de mi parte pero ni todo es negro ni todo es blanco, yo creo que hay elementos dentro de los 450 artículos que están propuestos a modificar que son avances y que en esa virtud los habremos de valorar con toda objetividad, sin ningún prejuicio y sin ninguna actitud previa de descalificación o de aprobación a priori”, reforzó.



Así, el Senado entrará al debate de cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo, se adiciona y expide una nueva, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.



La llamada "poda al INE", propone compactar al Instituto Nacional Electoral (INE), reducir o fusionar direcciones, eliminar fideicomisos, seguros médicos y hasta reducir sueldos.



Estas modificaciones no requirieron la aprobación de una mayoría calificada, es decir de 333 votos, sino una mayoría simple, que significa 250 más uno, que sin problemas Morena, PVEM y PT lograron.

El Plan B quitan sanciones por actos anticipados de campaña, se impide que se pueda anular una candidatura por violaciones a la ley, desaparece la sala del TEPJF, reduce más de tres mil millones de pesos al INE, no quita dinero a los partidos.



Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, manifestó en entrevista que la propuesta de López Obrador va a "hacer con el INE exactamente lo que han hecho con el CIDE: desmantelarlo y estrangularlo hasta límites de absoluta inoperancia".



El proyecto de dictamen, enviado al Senado para su discusión y en donde la Oposición "asegura" no pasará, permite a los funcionarios que son precandidatos hacer campaña.

En cuanto a la Ley de Comunicación Social, la reforma no afectan los tiempos de los que gozan el gobierno y los partidos en radio y televisión.